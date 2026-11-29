Partager Suivez GOAL sur Google

Leader invaincu de Primeira Liga, Porto peut porter son avance sur le Sporting à 12 points et signer dimanche soir le meilleur début de saison dans le championnat portugais depuis 54 ans. Avant le choc à l’Estádio do Dragão, Francesco Farioli a demandé à ses joueurs de ne montrer aucune peur et de « donner leur vie pour le FC Porto ».

Publicité

Porto vise un record vieux de 54 ans face au Sporting

Champion en titre, Porto reçoit le Sporting dimanche soir (20 h 30) à l’Estádio do Dragão. Un 12e succès consécutif en Primeira Liga porterait son avance sur son rival lisboète à 12 points et lui offrirait le meilleur début de saison d’un club de l’élite portugaise depuis 1972-1973.

Fort de la meilleure défense du championnat, avec seulement cinq buts encaissés en 11 matches, et de ses meilleurs buteurs espagnols Borja Sainz (six buts) et Gabri Veiga (cinq buts, quatre passes décisives), le groupe de Francesco Farioli veut anéantir rapidement les espoirs de titre du Sporting, malgré les blessures de Smalling, Vasco Sousa et Gabriel Mec.

« Mouiller le maillot et donner leur vie pour le FC Porto »

Alors que ses quatre ailiers et ses trois attaquants, Samu, Santiago Gimenez et Andre Silva, sont disponibles ensemble pour l’une des premières fois cette saison, Farioli a insisté sur l’engagement total et les efforts nécessaires pour faire la différence dans ce Classico.

« C’est l’un de ces matches où la peur, sous quelque forme que ce soit, n’a pas sa place. Nous devons seulement penser à disputer chaque action l’une après l’autre, car c’est ce qui déterminera le résultat final, a déclaré Farioli. Ce qui compte, c’est l’âme de l’équipe... Les joueurs doivent être prêts à débuter ou à entrer en cours de match, à mouiller le maillot et à donner leur vie pour le FC Porto : je ne veux pas faire de calculs. Je veux voir de l’engagement à chaque instant. »

Publicité Publicité

Il a ajouté : « Ces derniers mois, nous n’avons pas eu le luxe de disposer de nos quatre ailiers et de nos trois attaquants ; demain, ce sera l’un des premiers matches où ce sera le cas... Celui qui débutera au poste de numéro 9 demain devra mouiller le maillot et tout donner pour ce club. »

Related Topics

Prochains matchs POR Liga Portugal 15:30 SCP

Farioli évoque le pressing et le carré de Fonseca au milieu

Revenant sur la victoire 1-0 de Porto à Rotterdam face à Feyenoord en Ligue des champions de l’UEFA, Farioli a reconnu que son équipe devait récupérer le ballon plus tôt et parcourir davantage de mètres face à un Sporting remodelé par Paulo Fonseca, son ancien rival en Ligue 1.

« Quant au carré au milieu de terrain, je pense que c’est l’une des marques de fabrique de Paulo Fonseca. À Lille, il le faisait très bien avec Cabella qui décrochait. Maintenant, on voit Suarez reculer pour former ce carré, a expliqué Farioli. Le match à Feyenoord a été l’un de nos moins bons sur le plan défensif. Il nous a manqué la capacité de courir quelques mètres de plus pour être l’équipe que nous voulons être... Courir quelques mètres de plus que l’adversaire sera l’une des clés de la victoire. »

Publicité

L’ambiance du Dragão, un atout pour frapper fort dans la course au titre

Farioli a souligné que le soutien du public à l’Estádio do Dragão serait une force supplémentaire essentielle pour Porto, qui cherche à surmonter ses difficultés passées sur coups de pied arrêtés face au Sporting.

« Ce match se jouera non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. En ce sens, le soutien de l’Estádio do Dragão sera une force supplémentaire sans laquelle nous ne pourrons pas réussir », a conclu Farioli.