À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a présidé ce jeudi à Rabat une réunion de travail avec le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakjaâ.

La rencontre s’est tenue au centre de l’Académie Mohammed VI de football, en présence du 1^(er) vice-président de la CAF, Fawzi Lekjaâ, et du secrétaire général par intérim de l’instance, Samson Adamo.

Le président de la CAF a réitéré, devant la presse, l’engagement total de l’instance à respecter ses propres textes : « Nous devons attendre le verdict final de la Cour d’arbitrage du sport (CAS) ».

Il a ajouté : « Nous suivons la voie juridique, et notre devoir est de protéger l’intégrité et la réputation des 54 fédérations. Nous devons respecter toute décision rendue par le Tribunal arbitral du sport, afin de trancher définitivement le litige concernant 2025. »

Il a également mis en garde contre toute spéculation infondée : « Nous devons faire preuve de prudence et, lorsque des allégations sans fondement sont formulées, nous tentons de les rectifier. »

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Revenant sur la finale de la Coupe d’Afrique des nations, il a reconnu : « C’est une grande déception. Nous travaillons actuellement à une refonte approfondie des règles et règlements de la compétition. »

Il précise que la CAF modifie actuellement plusieurs articles des règlements généraux et spécifiques à la CAN pour éviter toute récidive.

Il précise : « À l’avenir, les sanctions seront plus sévères et proportionnées aux infractions, afin de préserver la crédibilité du football africain, d’assurer le respect des règles et de promouvoir l’image de notre sport sur le continent et dans le monde. »

Par ailleurs, Motsepe a salué l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations par le Maroc, affirmant : « La Coupe d’Afrique des nations 2025 a été l’édition la plus réussie de l’histoire de la compétition, malgré les défis rencontrés lors de la finale. »

Il a ajouté : « Tous les aspects – les hôtels, les stades et tous les détails – étaient au plus haut niveau, c'est pourquoi je considère cette édition comme une réussite par excellence. »