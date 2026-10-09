Motsepe rebat les cartes : nous étudions un retour à une CAN tous les deux ans

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a révélé qu'il étudiait un retour de la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans, moins d'un an après avoir validé le passage à une organisation tous les 4 ans.

Lors de l'assemblée générale de la CAF, ce vendredi au Cap-Vert, Motsepe a déclaré : « Nous en avons discuté ces derniers jours, et nous étudions toutes les options, y compris le retour de la CAN tous les deux ans », sous les applaudissements de l'assistance.

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En décembre 2025, la Confédération africaine avait annoncé l'organisation de la compétition tous les 4 ans au lieu de deux, à partir de 2028, dans le but de l'aligner sur le calendrier international du football.

Mais la décision s'est heurtée à de vives contestations, qui ont poussé le président de la CAF à la reconsidérer.

Un milliard de dollars en jeu

Le dossier revêt une dimension financière importante, puisque le quotidien britannique « The Guardian » a affirmé en août dernier que la CAF avait été contrainte de renoncer à un milliard de dollars en raison du passage d'une organisation tous les deux ans à une tous les 4 ans.

Cette démarche intervient à un moment où l'image de la compétition a été affectée par les scandales survenus lors de la finale de la dernière édition entre le Maroc et le Sénégal, selon le réseau « RMC » français.

En attendant que l'affaire soit tranchée, la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations se tiendra du 19 juin au 18 juillet 2027, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, tandis que le ou les pays hôtes de l'édition 2028, qui devait se dérouler avant le passage à une organisation tous les 4 ans, n'ont pas encore été désignés.







