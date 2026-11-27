Comment regarder Motherwell - Hibernian avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Premiership - Journée 15 28 nov. 2026 - 12:45 Fir Park

Motherwell reçoit Hibernian à Fir Park en championnat d’Écosse. Deux places seulement séparent les équipes au classement.

Le Motherwell d’Alfred Johansson occupe la 11e place et reste sur une défaite 2-1 face aux Rangers le 21 novembre. L’équipe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat, contre St. Mirren (1-0) le 31 octobre.

Hibernian, entraîné par Marink Reedijk, est neuvième et aborde cette rencontre avec un regain de confiance. L’équipe a battu Dundee 2-1 mardi soir, après une lourde défaite 4-0 sur le terrain de Dundee United.

Motherwell a fait match nul contre Dundee United et St. Johnstone ces dernières semaines. L’enjeu pour l’équipe à domicile sera donc de transformer ces résultats en victoires. Elle s’est également inclinée 2-0 face à Heart of Midlothian fin octobre.

Hibernian a manqué de régularité, mais a montré sa capacité à marquer et à gagner à l’extérieur. L’équipe a battu Aberdeen 4-0 le 7 novembre et éliminé Hearts de la Coupe de la Ligue grâce à une victoire 2-1 le 1er novembre.

Les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises cette année, et Motherwell a remporté leur dernière confrontation, en août. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le match.

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