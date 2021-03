Moriba : "Mon but ? Je l'emporterai dans ma tombe"

Le jeune prodige de 18 a marqué son premier but pour le Barça samedi, à Osasuna.

Ilaix Moriba n'oubliera pas son voyage à Pampelune de sitôt. L'adolescent a marqué son premier but senior pour Barcelone lors de sa victoire 2-0 contre Osasuna en Liga Santander.

En fait, sa première réalisation en équipe première intervient au même endroit où Ansu Fati a marqué son premier but à Barcelone la saison dernière.

"J'aime tirer", a déclaré Ilaix aux médias à El Sadar. «Je ne sais pas comment j'ai coupé et tiré avec mon pied gauche ... grâce à Dieu, c'est rentré. Je n'oublierai jamais ça. Je l'emmènerai dans ma tombe."

«Ansu est comme un frère pour moi et j'ai beaucoup d'amour pour lui. Je suis ravi d'avoir marqué mon premier but dans les mêmes cages que lui."

Le joueur de 18 ans a maintenant fait six apparitions depuis sa promotion en équipe première par Ronald Koeman. Il espère aider Barcelone à la gloire en Liga.

"Depuis le premier match, Koeman me dit de chercher à inscrire un but et c'est pourquoi je l'ai fait", a ajouté Moriba.

«Nous n'avons jamais pensé que la course au titre était terminée. C'est difficile mais nous allons nous battre - c'est dans notre ADN."

«J'ai beaucoup appris à La Masia. Ils m'ont très bien enseigné. J'ai eu beaucoup de chance. Je veux dédier mon but à mes parents et à ma famille."

Le derby de Madrid de dimanche verra s'affronter deux des prétendants au titre et rivaux de Barcelone - l'Atletico Madrid et le Real Madrid.

"Nous devons regarder à quoi ressemble la situation en Liga", a estimé le jeune virtuose. "Espérons qu'ils perdent tous les deux deux points ou que c'est l'Atletico qui perd - ils sont les plus hauts au classement."