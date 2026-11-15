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L’ancien milieu de Manchester United et d’Everton Morgan Schneiderlin estime qu’il sera impossible pour le défenseur d’Arsenal William Saliba de refuser le Real Madrid. Ayant joué aux côtés de son compatriote à Nice en 2021, le Français, désormais retraité, s’attend à ce que le défenseur central soit tenté si le club madrilène se manifeste.

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Les géants espagnols s’intéressent au défenseur français

Schneiderlin a inquiété les supporters d’Arsenal en prévenant que Saliba aurait du mal à résister à l’appel du Bernabéu lorsque le Real Madrid tenterait, comme il semble inévitable, de le recruter. Recruté à Saint-Étienne pour 27 millions de livres sterling en 2019, l’international français est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe sous la direction de Mikel Arteta. Les rumeurs persistantes l’envoyant chez les géants espagnols avaient même poussé Arteta à évoquer le sujet avec le joueur la saison dernière.

Son ancien coéquipier salue sa mentalité d’élite

Bien que le défenseur ait confié à son entraîneur, lors de ces discussions, qu’il se plaisait à l’Emirates Stadium, son ancien collègue de Ligue 1 estime qu’un départ pour l’Espagne pourrait se révéler trop tentant. Aujourd’hui âgé de 37 ans et retraité depuis 2024, Schneiderlin a assisté de près à l’ascension de son compatriote durant leur unique saison commune sur la Côte d’Azur. Il est convaincu que Saliba est devenu un joueur de classe mondiale.

S’exprimant auprès de ComeOn, l’ancien milieu de terrain a déclaré : « William Saliba au Real Madrid ? C’est à lui d’en décider. Ce n’est pas à moi de dire s’il doit rester à Arsenal ou partir à Madrid, mais ce que je sais, pour avoir joué à ses côtés, c’est que c’est un défenseur central de très haut niveau, doté d’une mentalité d’élite et qui cherche toujours à progresser. Il revient maintenant d’une longue blessure, mais je pense que la vraie question se pose plutôt pour Arsenal : si vous perdez Saliba, par qui le remplacez-vous ? »

Remplacer Saliba, un casse-tête en perspective pour Arsenal

Convaincu qu’Arsenal serait confronté à un dilemme majeur pour remplacer un joueur aussi influent au cœur de sa défense, Schneiderlin s’est souvenu avoir conseillé à de grands clubs de recruter le jeune joueur bien avant que sa valeur ne s’envole.

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Évoquant plus en détail l’attrait du Real Madrid, il a poursuivi : « Il y a actuellement très peu de défenseurs centraux dans le monde capables de réaliser de telles performances. Je l’ai dit il y a de nombreuses années, lorsqu’il jouait à Nice : si j’étais un grand club, je le recruterais immédiatement, car son prix finirait par devenir bien trop élevé.

« C’est un joueur incroyable à avoir dans son équipe. Mais lorsqu’une telle décision se présente, il y a une poignée de clubs que l’on ne peut tout simplement pas refuser au cours d’une carrière, et le Real Madrid en fait partie. »

Un retour en forme avant le déplacement dans le Tyneside

Saliba a désormais retrouvé les terrains après avoir été écarté en raison d’un problème de dos. Le défenseur n’a toutefois pas été retenu dans le groupe de la France pour les rencontres de Ligue des nations de ce mois-ci contre l’Italie et la Turquie. Il devrait néanmoins être pleinement remis lorsqu’Arsenal se rendra sur le terrain de Newcastle United en Premier League, le 21 novembre.