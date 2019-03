Morgan Sanson évoque la saison de l'entraîneur de l'OM, Balotelli et son avenir

Invité de l'émission Téléfoot, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Morgan Sanson a abordé divers sujets.

Morgan Sanson n'a pas digéré le match nul concédé par l' contre Angers (2-2), samedi. "Même nous on est encore en colère aujourd'hui, moi le premier", a-t-il expliqué dans l'émission Téléfoot. "On a eu une période difficile après le deuxième but, on avait tout pour gagner ce match mais on a tout gâché parce qu'on a arrêté de jouer à 2-0. Quand on veut gagner des matches faut aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin".

"Le podium ? Oui on y croit, on sait que mathématiquement c'est possible. Mais on sait qu'hier on a fait une erreur qui peut nous coûter cher à la fin de saison. Hier, c'est collectivement qu'on a failli après le 2ème but, on s'est tous endormis, on a joué à 2 à l'heure", a poursuivi l'ancien Montpelliérain. "Le coach était fou mais nous aussi les joueurs on était en colère, déçus, frustrés. On a vraiment pris ce match comme une défaite".

Sanson a aussi abordé l'avenir de Mario Balotelli, qui empile les buts comme des perles depuis son arrivée sur la Canebière. "L'avenir de Balotelli ? Je n'en ai pas discuté avec lui personnellement mais on sent qu'il est bien ici, qu'il se sent chez lui parce qu'il arrive à marquer à chaque fois au Vélodrome."

Estimant dans le fameux "Oui/Non" que ne pas terminer sur le podium serait un échec, le milieu de terrain de l'OM a aussi indiqué qu'il considérait Mario Balotelli comme le meilleur attaquant avec qui il a joué dans sa carrière, et que la présence de ce dernier depuis le début de saison permettrait au club d'être sur le podium.

Sanson, qui s'imagine rester sur le long terme à Marseille, a enfin évoqué son avenir. "Je n'ai pas de championnat préférentiel, je regarde beaucoup de foot, j'aime bien regarder tous les championnats mais je n'ai pas de préférence", a-t-il conclu, concédant également regarder la .