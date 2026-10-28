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Le meneur de jeu de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White est le dernier footballeur de l’élite à voir son domicile familial cambriolé, après une série d’effractions visant des personnalités de premier plan. La fiancée de l’international anglais, Britney De Villiers, a révélé cet épisode éprouvant mardi sur les réseaux sociaux, tout en adressant une mise en garde publique à ses abonnés.

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Le domicile familial, inoccupé, récemment visé

La mannequin et créatrice de contenu sud-africaine De Villiers, qui compte plus de 600 000 abonnés sur TikTok, a confirmé que le domicile du couple avait été cambriolé en début de semaine. Heureusement, ni le milieu de terrain, ni sa compagne, ni leurs deux jeunes fils, Greyson et Hayes, ne se trouvaient dans la maison au moment de l’intrusion. On ignore encore si le cambriolage a eu lieu pendant que Forest faisait match nul 1-1 sur le terrain d’Ipswich Town vendredi soir.

Sa compagne lance un avertissement sur les réseaux sociaux

L’intrusion s’est produite moins d’une semaine après que trois individus masqués ont cambriolé la demeure de Fernandes, capitaine de Manchester United, estimée à 4 millions de livres sterling, alors qu’il se trouvait en Italie pour une défaite 4-1 contre Como.

Évoquant cette épreuve dans sa story Instagram mardi, De Villiers a écrit : « Je n’avais pas l’intention d’en parler publiquement, mais notre maison a été cambriolée il y a quelques jours et, après avoir appris qu’un autre cambriolage avait eu lieu depuis, je pense qu’il est important de prévenir les autres.

« C’est extrêmement inquiétant de savoir que des domiciles sont pris pour cible. Soyez particulièrement vigilants, assurez-vous que vos systèmes de sécurité sont activés, que vous soyez chez vous ou non, et signalez tout comportement suspect.

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« Heureusement, personne n’était à la maison au moment des faits et les biens matériels peuvent être remplacés, mais c’est horrible de savoir que quelqu’un a pénétré chez vous, surtout quand vous avez de jeunes enfants.

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La famille a pesé dans sa décision de rester à Forest

Après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun en 2019, avoir accueilli Greyson en 2023 et s’être fiancés en juin 2025, les deux partenaires ont célébré la naissance de Hayes en août 2025. Les complications rencontrées par De Villiers pendant sa grossesse avant la naissance de Hayes ont joué un rôle majeur dans la décision du milieu de terrain de rester au City Ground cet été-là. Il a repoussé Tottenham Hotspur, alors que le club londonien pensait avoir activé sa clause libératoire de 60 millions de livres sterling, et a préféré signer un contrat de trois ans, jusqu’en 2028.

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De Villiers continue de soutenir ouvertement le joueur, dans les tribunes comme en ligne. Elle a récemment publié des statistiques sur les occasions créées en Premier League après que Thomas Tuchel a écarté le milieu de terrain de la liste élargie de l’Angleterre pour l’automne, avant que le forfait de Cole Palmer ne lui vaille une convocation tardive.

Un calendrier de championnat exigeant attend le milieu de terrain

Malgré cette épreuve inquiétante en dehors du terrain, Gibbs-White devrait continuer à jouer alors que Forest tente de mettre fin à une série de 10 matches sans victoire en Premier League. L’entraîneur Oliver Glasner peine à redresser les résultats depuis son arrivée cet été, avec un contrat de 13 millions de livres sterling par an. Une victoire lors des prochaines rencontres de championnat sera essentielle pour atténuer la pression croissante qui pèse sur le club du City Ground.