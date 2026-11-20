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Morgan Gibbs-White pourrait-il retrouver son coéquipier en sélection anglaise Harry Kane au Bayern Munich en 2027 ? Dietmar Hamann explique à GOAL pourquoi un intérêt pour le meneur de jeu imprévisible de Nottingham Forest serait logique pour le champion de Bundesliga, alors que l’actuel numéro 10, Jamal Musiala, traverse une période difficile depuis 18 mois.

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Le Bayern est prêt à dépenser gros pour les bons joueurs

Compte tenu de sa stature sur les scènes européenne et mondiale, le Bayern est toujours à la recherche de joueurs d’élite capables de faire basculer un match. Historiquement, le club n’a pas été disposé à payer les indemnités les plus élevées, sa réputation jouant souvent en sa faveur dans les négociations de transfert.

Le Bayern a toutefois quelque peu desserré les cordons de la bourse récemment, avec 100 millions d’euros (84 millions de livres sterling/110 millions de dollars) déboursés pour l’ancien attaquant de Tottenham, Kane, à l’été 2023. Quelque 70 millions d’euros (59 millions de livres sterling/77 millions de dollars) ont été investis pour arracher l’attaquant colombien Luis Diaz à Liverpool, et 53 millions d’euros (44 millions de livres sterling/58 millions de dollars) pour l’énigmatique ailier international français Michael Olise.

Ces investissements se sont tous révélés judicieux. Olise affiche un total remarquable de passes décisives, Diaz multiplie les courses sur les ailes, tandis que Kane, auteur de 156 buts en 162 apparitions, est devenu lauréat du Ballon d’Or .

La cote de l’international anglais Gibbs-White a grimpé en flèche

Il reste toutefois toujours une marge de progression à l’Allianz Arena, et le Bayern pourrait accueillir un autre joueur créatif. Des spéculations à l’été 2026 laissaient entendre que Gibbs-White figurait sur les listes de recrutement du club.

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Il est devenu un joueur incontournable de Forest, dont il porte régulièrement le brassard de capitaine, tout en obtenant 10 sélections avec l’équipe première d’Angleterre . S’il ne manque ni de gestes techniques ni d’astuces, il n’est pas un numéro 10 fantasque et l’on peut toujours compter sur lui pour fournir des efforts au service du collectif.

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Un transfert de Gibbs-White aurait-il du sens pour le Bayern ?

Dans cette optique, Gibbs-White serait-il une recrue judicieuse aux côtés de Kane ? Interrogé à ce sujet, l’ancien milieu du Bayern Dietmar Hamann, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Lottoland Live Casino, a déclaré à GOAL : « Pour les postes offensifs, ils doivent voir ce qu’ils vont faire. »

« Évidemment, Musiala est blessé, il a ses problèmes de santé. [Ismael] Saibari est arrivé au club, n’a pas vraiment bien commencé et s’est maintenant blessé. Donc, je pense qu’aux postes offensifs, ils devront faire quelque chose l’été prochain. »

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« Je ne serais pas surpris que Gibbs-White soit dans leur viseur. Il ne serait pas le seul. Si j’étais supporter de Forest, je serais d’une certaine manière content que mes joueurs suscitent de l’intérêt, parce que cela signifie que ce sont de bons joueurs. »

« Il semble très bien installé à Forest, car il y a en quelque sorte relancé sa carrière et y a très bien joué. Ce serait logique, mais je pense qu’on est encore loin d’une arrivée de Gibbs-White à Munich. »

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Les problèmes de santé ont freiné Musiala

Le Bayern étudie ses options après la grave blessure à la cheville subie par Musiala lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, ainsi que des problèmes neurologiques préoccupants qui l’ont conduit à s’effondrer lors des matches amicaux de présaison contre le RB Leipzig et Heidenheim.

Le joueur de 23 ans n’est plus lui-même depuis un certain temps. Interrogé sur sa situation actuelle, Hamann a déclaré à propos de l’international allemand : « Depuis qu’il a signé son contrat en février 2025, l’année dernière, il y a 18 mois… Il s’est blessé à un muscle en mars-avril, lors d’un déplacement à Augsbourg, je m’en souviens. Puis il est revenu pour la Coupe du monde des clubs et a subi cette grave blessure contre Paris. Il n’est plus le même depuis. »

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« Il est revenu il y a environ 10 mois, en janvier. Ensuite, évidemment, il a eu ses problèmes de santé. Depuis 18 mois, il n’est plus le même pour diverses raisons. »

« Les gens au club disent qu’ils maîtrisent désormais ses problèmes neurologiques. Mais il s’est de nouveau blessé à un muscle il y a environ huit semaines. On ne l’a plus vu depuis. Espérons qu’après la trêve internationale, nous le reverrons un peu. Avec Saibari absent et [Serge] Gnabry blessé, je pense qu’ils auront besoin de lui jusqu’à Noël. »

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Le Bayern prépare son recrutement pour 2027

Musiala n’a disputé que quatre matches avec le Bayern cette saison, le dernier lors d’une victoire 7-0 contre l’Union Berlin le 18 septembre. Il devrait encore avoir un rôle à jouer d’ici la fin de l’année civile et à l’approche du mercato de janvier.

Reste à voir ce qui se passera à ce moment-là, puis l’été prochain, alors que Gibbs-White, sous contrat avec Forest jusqu’en 2028 , devrait susciter l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe .