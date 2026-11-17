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Il n’y a pratiquement aucun doute : en janvier, Francesco Camarda quittera l’AC Milan pour jouer en prêt, après une première moitié de saison particulièrement difficile et décevante. Mais où ira le joueur né en 2008 ? En Italie ou à l’étranger ? Fabrizio Romano et Matteo Moretto font le point sur la situation :

« En janvier, sauf retournement de situation retentissant, Camarda partira jouer en prêt. En ce début de saison, son temps de jeu a été limité. Il est aussi normal que Camarda puisse avoir davantage de temps pour mûrir. Il a marqué avec les moins de 21 ans : les signes sont là. On a beaucoup parlé du Genoa, mais cette piste ne semble pas si avancée. En janvier, les prétendants ne manqueront pas. »

« De très nombreux clubs se positionnent déjà. Le joueur prendra une décision en accord avec l’AC Milan. Nous le disons depuis un certain temps : l’AC Milan veut un attaquant en janvier, c’est tout à fait confirmé. Cette recherche pousserait Camarda à trouver ailleurs une solution lui offrant de la continuité. Je n’exclurais pas que Camarda parte en prêt à l’étranger. Une solution à l’étranger lui permettrait de trouver du temps de jeu, dans un projet qui lui donne de la continuité, de l’importance et des minutes. Le joueur a une énorme envie de réussir, il veut faire ses preuves et marquer. Mais à ce jour, la piste du Genoa ne nous semble pas si avancée. »