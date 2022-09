Morel : "Je suis juste content d'avoir pu faire ce métier qui était un loisir"

Le défenseur lorientais, passé également par Marseille et Lyon, a annoncé sa décision de prendre sa retraite à 38 ans.

Vingt ans après avoir fait ses débuts sous le maillot de Lorient, Jérémy Morel a décidé de raccrocher, du haut de ses 38 ans. Après une dernière saison sous le maillot des Merlus et un maintien au bout au printemps dernier, le défenseur a dit stop.

"Si on m'avait dit que je ferais cette carrière, je n'y aurais pas cru"

Celui qui a également porté les maillots de Marseille et Lyon puis Rennes pendant une saison, est revenu sur son long parcours dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus dur que cela. La saison dernière, j'ai été constamment blessé, je me "pétais", je revenais et je me "re-pétais". Sans la consécration au bout, c'est-à-dire être sur le terrain. J'ai toujours aimé me faire mal mais là, ça devenait compliqué", a-t-il reconnu.

"Et puis, je me suis dit que j'avais 38 ans, que j'avais eu la chance de jouer les trois derniers matches et d'atteindre l'objectif du maintien. C'était le moment.

"Avec le recul, si on m'avait dit que je ferais cette carrière-là, je n'y aurais pas cru une seule seconde."

"Le foot m'a apporté énormément de choses"

Après vingt ans passés à sillonner les terrains de Ligue 1, Morel se dit heureux de son parcours : "Je suis juste content d'avoir pu faire ce métier qui était un loisir au départ. Le foot m'a apporté énormément de choses sportivement, bien sûr, mais aussi humainement", affirme-t-il.

Parfois, je me suis découvert des qualités insoupçonnées comme cette première saison à Marseille où j'ai été très critiqué. Je savais déjà que j'étais costaud dans la tête mais je crois avoir repoussé mes limites, cette année-là."

Et le jeune retraité de penser déjà la suite, lui qui ambitionne désormais de passer ses diplômes d'entraîneur.

"Moi qui ne me voyais pas du tout passer de l'autre côté, j'ai changé d'avis vers 32-33 ans. Je vais passer mes diplômes. Je me suis dit que j'aimerais essayer, que ce serait peut-être à mon tour de transmettre maintenant."