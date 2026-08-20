Moreira : « Jouer à l’AC Milan veut dire gagner des trophées, y arriver a été un choc »

Interrogé par les canaux officiels de l’AC Milan, Diego Moreira, dernière recrue du mercato estival milanais, a livré les propos suivants :





MOREIRA SUR SON ARRIVÉE À L’AC MILAN

« J’ai été un peu choqué parce que jouer à l’AC Milan, cela veut dire gagner des trophées et faire partie d’un club à l’histoire glorieuse, dans lequel ont évolué de très grands champions. L’AC Milan est un grand club avec certaines attentes, et c’est le bon moment pour moi pour arriver ici. »





MOREIRA SUR SES OBJECTIFS

« Il n’est pas possible d’atteindre le moindre objectif autrement que par le travail d’équipe. Je donnerai tout pour mes coéquipiers sur le terrain et à l’entraînement, en essayant de rendre nos supporters heureux. Pour moi, il est important d’être heureux et je chercherai à atteindre nos objectifs, à gagner le championnat et tout ce qu’il sera possible de gagner. »





MOREIRA SE PRÉSENTE AUX SUPPORTERS





« Les gens me voient sur les réseaux sociaux, là-bas je ris et je danse toujours, mais cela ne veut pas dire que je suis toujours comme ça. Je sais très bien quand il est l’heure de travailler. Je sais ce que je veux de ma vie et de ma carrière, je sais ce qu’il faut faire pour réussir et atteindre mes objectifs. Les gens doivent comprendre que je suis quelqu’un de sympathique, mais je sais quand il est temps d’être concentré, je sais tout donner sur le terrain pour mes coéquipiers et les supporters. Cela ne changera jamais, cela fait partie de moi. Je sais ce que je veux et où je veux arriver. Je sais ce que je dois faire et je le ferai. Cela dépend de soi : il est important de trouver en soi cet instinct animal qui te permet de grandir. Moi, je l’ai en moi. Si ce n’est pas toi qui veux quelque chose, tu peux demander de l’aide à n’importe qui, mais cela ne changera rien. »





MOREIRA SE DÉCRIT

« Je souris toujours, je suis toujours heureux et j’essaie de rendre les gens joyeux. La joie est le meilleur mot pour me décrire. C’est le mélange de cultures et de mes origines qui fait de moi la personne que je suis. »





MOREIRA ET L’IMPORTANCE DE SA FAMILLE

« Ma famille me dit toujours que je suis né avec un ballon. J’en suis heureux, mais ni mon père, ni mon grand-père ne m’ont poussé à jouer au football. Personne ne m’a forcé, personne ne m’a dit quoi faire. La seule chose que je fais, c’est jouer au football et m’amuser. Mon père aussi jouait au football, il a fait sa carrière et y a laissé son empreinte. Ma mère est très importante pour moi et elle a un rôle dans ma vie que personne ne pourrait remplir. Elle me donne tout et a toujours tout fait pour moi. »





MOREIRA ET SA PASSION POUR LA MUSIQUE ET LA MODE

« J’écoute de la musique à tout moment de la journée. Quand je vais à l’entraînement ou au match, et aussi quand je suis seul à la maison. La musique est importante, elle me rend heureux. Parfois, je peux être triste, mais écouter de la musique me change l’humeur et me donne envie de chanter et de danser. Cela fait partie de moi. J’aime beaucoup le break dance. Je danse depuis que je suis enfant, je l’ai fait pendant très longtemps, mais ensuite j’ai dû choisir entre la danse et le football, et je crois avoir fait le bon choix. Je suis très heureux de mon choix. Milan est la capitale de la mode. Si je sors dîner ou faire du shopping, j’aime bien m’habiller et me sentir à l’aise et à la mode. Pour moi, il est important de porter les bons vêtements. Je suis un garçon simple. »