Álvaro Morata s'est exprimé pour la première fois sur la décision du sélectionneur Luis de la Fuente de ne pas le convoquer dans la liste de l'équipe d'Espagne sacrée championne du monde en 2026, en marge de son récent transfert au club de Leganés, pensionnaire de deuxième division espagnole.

L'attaquant espagnol a accordé un entretien à l'émission « El Larguero », dont le thème principal était le sacre de « la Roja » au Mondial grâce à ses coéquipiers avec lesquels il avait remporté le dernier Euro 2024. Loin de montrer le moindre sentiment de contrariété quant à son absence lors de cet accomplissement historique, l'ancien attaquant du Real Madrid, de Milan et de la Juventus a affirmé comprendre parfaitement les choix du directeur technique de la sélection.

Morata a entamé ses propos en déclarant, selon ce qu'a rapporté le site « ESPN » : « Je souhaitais vraiment très fort être présent à la Coupe du monde. Mais je me suis rendu à New York comme si je faisais partie de cette victoire, car j'ai vu de nombreux joueurs qui ont débuté leur carrière internationale avec moi. On peut se demander ce qui se serait passé si l'année avait été différente, mais cela ne sert à rien. »

L'attaquant de 33 ans a ajouté : « Nous sommes tous des êtres humains, et au bout du compte, il reste toujours une partie de vous qui espère la convocation ; l'espoir est toujours là. Je pense que j'aurais pu apporter quelque chose au groupe et créer une bonne dynamique, mais les choses étaient plus simples pour le sélectionneur en mon absence. Imaginez commencer une Coupe du monde et que tout le monde se demande ce que je fais là ; il valait mieux éviter ce bruit. »

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Morata a exprimé sa joie face au niveau affiché par ses coéquipiers lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada : « Borja Iglesias et le reste des attaquants méritaient eux aussi d'y être. J'ai toujours parlé du niveau de Mikel Oyarzabal, tout comme celui de Ferran Torres ; il a inscrit le but que j'aurais moi-même souhaité marquer, et j'étais très heureux pour lui. »

Morata a également plaisanté au sujet de son sélectionneur de la Fuente concernant le moment où celui-ci lui a annoncé sa décision de l'écarter avant le tournoi, en déclarant : « Je crois que c'était même avant l'annonce de la liste préliminaire. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement et que je leur souhaitais toute la réussite du monde. La seule chose, c'est qu'il n'a pas tenu sa promesse envers moi, car il avait dit que s'il remportait le tournoi, il sortirait à cheval avec la coupe à la main. Mais il lui reste encore le temps de le faire. »

Morata a conclu ses propos par une évaluation personnelle de sa décision de rejoindre Leganés cette nouvelle saison, affirmant qu'il avait refusé des offres de clubs qui participent actuellement à la Ligue des champions : « Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Marquer 20 ou 30 buts n'aurait pas changé ma vie, mais réaliser la montée en Liga avec cette équipe pourrait le faire. »