Morata avoue la folie de Mourinho : j'attendais ce moment depuis son retour, et je regarderai le Clasico pour lui

Avec sa franchise habituelle, Álvaro Morata a de nouveau remis José Mourinho sur le devant de la scène. Après avoir quitté l'Espagne il y a plusieurs années et vécu des expériences en dents de scie entre le Milan AC, Galatasaray et Côme, l'attaquant de la sélection espagnole se retrouve cette fois à Leganés, en deuxième division.

Malgré cela, Morata n'a pas oublié l'homme qui lui a offert sa première chance au Real Madrid. Dans un aveu teinté d'ironie, l'attaquant a révélé qu'il attendait avec impatience le nouveau coup d'éclat de Mourinho.

Un retour aux sources et le projet ambitieux de Leganés

Après son départ de l'Atlético Madrid en 2014 et des expériences qui ne lui ont pas apporté la stabilité recherchée, notamment en raison de son faible temps de jeu sous la houlette de Cesc Fàbregas à Côme, Morata a choisi de revenir à Madrid par la porte de Leganés, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

Dans l'émission « El Larguero » avec Manu Carreño, l'enfant de la capitale s'est montré heureux de cette décision : « Je pense que c'est un projet formidable, avec un engagement fort du club et des propriétaires. C'est un projet très prometteur, et depuis mon arrivée au club, de nombreux joueurs ont manifesté leur intérêt et m'ont posé des questions à son sujet. Je ne m'attendais pas à un tel intérêt médiatique. C'est un club dont j'adore la manière dont les choses se déroulent, les personnes qui y travaillent et l'ambiance magnifique dans le stade. »

« Je l'attendais, parce que ça me fait rire »

Interrogé sur les déclarations furieuses de José Mourinho à l'encontre de l'arbitrage après la défaite de son équipe face au Real Betis, Morata n'a pas caché son admiration pour le retour de l'ancienne version de l'entraîneur portugais.

Morata a déclaré en riant : « Franchement, j'attendais avec impatience qu'il dise quelque chose comme ça, parce que ça me fait rire. »

Il a ajouté, dans des propos tenus à la radio « Cadena SER », que Mourinho sait comment enflammer l'atmosphère et rendre le football plus divertissant : « Si vous êtes un passionné de football, je suis certain que, dès qu'il a dit cela, les gens vont le regarder et le chercher. Au bout du compte, c'est ce qui rend les choses plus amusantes. »

Il a poursuivi : « En tant que supporter, je souhaite que l'Atlético Madrid remporte le championnat espagnol, mais je prends du plaisir à regarder le match. Maintenant, s'il y a un Clásico, je le regarderai aussi pour voir Mourinho. »

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Des conférences de presse qui ne laissent personne indifférent

Morata a conclu son intervention en affirmant qu'il était partisan de ce type de conférences de presse explosives, car elles donnent une saveur particulière au jeu : « Elles ne laissent assurément personne indifférent dans les médias. »

Les propos de Morata ne se sont pas arrêtés à Mourinho. Il a également évoqué sa nouvelle étape à Leganés, son ambition de revenir au sommet du football espagnol, les coulisses de son exclusion de la liste de la sélection pour le Mondial 2026, ainsi que son avis sur des noms comme Rodri et Julián Álvarez. Mais sa déclaration sur Mourinho a été le titre le plus marquant : le retour du Special One dans sa version controversée est devenu, à lui seul, une raison suffisante pour que Morata s'installe devant son écran.