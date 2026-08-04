Moqueries sénégalaises et réplique marocaine : la CAN féminine ravive la blessure de Diaz le jour de son anniversaire

La confrontation entre la sélection marocaine et son homologue sénégalaise à la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 s'est transformée en un large débat en dehors du rectangle vert, après que le fait pour les « Lionnes de l'Atlas » d'avoir manqué deux penalties consécutifs a suscité une vague de moqueries chez certaines voix sénégalaises, avant que la polémique ne s'étende à l'international marocain Brahim Díaz en raison d'un épisode antérieur face à la sélection sénégalaise.

La sélection marocaine féminine a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la compétition continentale, à la suite de son match nul et vierge face au Sénégal, lundi soir, sur la pelouse du stade Moulay Hassan à Rabat, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

La sélection marocaine a été proche d'arracher la victoire au cours de la seconde période, après avoir obtenu deux penalties durant sa phase de domination du match, mais la milieu de terrain Yasmine El Mrabet s'est heurtée au brio de la gardienne de la sélection sénégalaise Adji Ndiaye, qui s'est muée en star de la rencontre.

La première tentative est survenue à la 65e minute, lorsque Ndiaye a repoussé le tir d'El Mrabet en le déviant près du poteau droit, avant que la gardienne du Sénégal ne revienne, quatre minutes plus tard seulement, pour priver la même joueuse d'un but, à la suite d'un nouvel arrêt sur le deuxième penalty à la 69e minute.

L'épisode a déclenché une vive réaction sur les réseaux sociaux, où certains supporters et commentateurs sénégalais ont saisi l'occasion de se moquer de la sélection marocaine.

Le compte « Teranga Boy » a figuré parmi les plus en vue à commenter l'incident, après avoir établi un lien entre les deux penalties manqués par El Mrabet et le fameux épisode de Brahim Díaz.

Le compte sénégalais a rappelé le penalty que Díaz avait manqué d'une « panenka » face à la sélection du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations masculine 2025, lorsqu'il avait tenté de tromper le gardien Édouard Mendy d'une frappe piquée, avant d'échouer à la convertir en but.

La diffusion du commentaire a été renforcée par le fait que les deux penalties manqués lors du match féminin coïncidaient avec la célébration par Díaz de son vingt-septième anniversaire, ce que certains suiveurs ont considéré comme un paradoxe les poussant à évoquer la scène de la finale continentale masculine.

Selon ce qu'a relevé le site « Africa Soccer », spécialisé dans l'actualité sportive du continent africain, ces moqueries ne sont pas passées sans réponse du côté marocain, les réseaux sociaux ayant connu des réactions comprenant des accusations de recours à la sorcellerie, en allusion à la précédente polémique qui avait accompagné la sélection sénégalaise dans l'affaire des « serviettes » qui avait suscité un débat lors de précédentes compétitions.

Malgré le match nul, la sélection marocaine féminine a réussi à décrocher son billet pour le tour suivant de la Coupe d'Afrique des nations, tandis que la sélection sénégalaise a dit adieu au tournoi après la fin de son parcours en phase de groupes.

Rappelons que le match entre le Maroc et le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations masculine 2025 s'était soldé par une victoire des Lions de la Teranga sur un but, mais le camp marocain a obtenu le titre par la suite sur décision administrative. Le Sénégal a toutefois introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), et tout le monde attend encore la décision du tribunal, prévue en octobre prochain.