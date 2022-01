Montpellier : Téji Savanier dévoile son idole et ses plans futurs

Gaëtan Laborde parti à Rennes, Andy Delort du côté de Nice, le trio magique de Montpellier la saison dernière a volé en éclat durant l’été. Désormais orphelin de ses deux compères, Téji Savanier n’a pourtant rien perdu de son talent. Mieux, il est devenu la pierre centrale du projet d’Olivier Dall’Oglio dans l’Hérault, devenant même capitaine.

Un rêve de gosse pour ce pur Montpelliérain, qui a pourtant explosé chez l’ennemi de toujours, le Nîmes Olympique. Débarqué au MHSC il y a deux saisons, Savanier est désormais comme chez lui, aussi bien sur le terrain que dans la vie.

De quoi s’inscrire sur la durée à Montpellier malgré les approches de l’Olympique Lyonnais notamment ? Le meneur, qui a disputé les Jeux Olympiques avec la France à l’été 2021, assure que les discussions ont commencé avec le club avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

"Aujourd’hui, je suis à Montpellier. Demain, je ne sais pas où je serai", a-t-il déclaré chez les confrères d’Eurosport, même s’il se voit bien dans le nouveau stade du club.

"C'est une fierté si j'arrive dans le nouveau stade avec le brassard de capitaine. On est en train de discuter des différents projets et ça c'est un projet qui me tient à coeur. Si je peux être capitaine le jour de l'inauguration du stade Louis Nicollin ce serait avec les frissons que je renterais sur le terrain."

Savanier fan de Payet

Véritable star du championnat de France, Téji Savanier est conscient du chemin parcouru ces dernières années, passant de joueur de Ligue 2 à l’un des meilleurs de l’élite.

A 30 ans, le meneur a déjà revêtu le maillot français aux JO mais jamais avec les Bleus. Nombreux sont ceux qui aimeraient voir Didier Deschamps le convoquer et ce serait un rêve pour Savanier qui s’inspire d’autres meneurs depuis ses débuts.

"Je regarde des vidéos de Dimitri Payet et c'est un super joueur, s'enthousiasme le joueur de 30 ans. On sait ce qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est un très grand joueur de football. C'est un régal de le voir comme ça."

"Mais c'est Zidane qui m'a inspiré petit. C’est un numéro 10, c'était le meilleur joueur au monde, un Français et tout le monde qui suit le foot connaît très bien Zidane."