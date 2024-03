Montpellier – PSG : Le choix fort de Luis Enrique sur Mbappé et plusieurs cadres

Luis Enrique a pris une décision forte sur Kylian Mbappé et d’autres cadres du PSG dans son onze contre Montpellier, dimanche.

Le Paris Saint-Germain affronte Montpellier dimanche soir à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Un match qui intervient une semaine après un troisième nul concédé face au Stade de Reims par les Parisiens en championnat (2-2). La rencontre contre les Héraultais tient donc de tremplin au PSG pour renouer avec la victoire en Ligue 1. Un enjeu qui explique le choix fort de Luis Enrique sur plusieurs de ses cadres dont Kylian Mbappé.

Le PSG doit regagner en Ligue 1

Le PSG va moins bien en championnat depuis quelques journées. Le weekend dernier, le club parisien concédait son troisième nul consécutif lors de la 25e journée de Ligue 1 contre Reims. Si les hommes de Luis Enrique ont réussi à disposer de l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France, mercredi (3-1), il va falloir renouer très vite avec la victoire en championnat. Autrement, Paris (1er, 56pts) risque de commencer par regarder dans le rétroviseur, lui compte pour le moment neuf points d’avance sur son dauphin, Brest (47pts). Malgré cet enjeu, Luis Enrique ne s’est pas privé pourtant d’écarter certains cadres de son effectif.

Luis Enrique opère des changements en défense

Le PSG va évoluer dans un schéma de 4-3-3 face à Montpellier ce dimanche. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma tient logiquement sa place. Encore trop juste, Marquinhos ne devrait pas faire son retour sur le terrain ce soir. La charnière centrale devrait ainsi être composée de Danilo Pereira et de Lucas Beraldo. Dans le couloir droit, Luis Enrique devrait réitérer sa confiance à Achraf Hakimi. A gauche cependant, Nuno Mendes devrait retrouver le banc des remplaçants au profit de Lucas Hernandez.

Luis Enrique prend une décision forte sur Mbappé

Dans l’entrejeu, il devrait y avoir quelques changements également. Titulaires en Coupe de France mercredi dernier, Fabian Ruiz et Kang-In Lee devraient démarrer sur le banc contre Montpellier. Luis Enrique devrait relancer Warren Zaire-Emery et Manuel Ugarte comme titulaires ce soir. Ces derniers formeraient le trio du milieu de terrain avec Vitinha. Enfin en attaque, Luis Enrique a pris une décision forte sur Kylian Mbappé. Comme de coutume depuis quelques journées en Ligue 1, l’international français devrait démarrer sur le banc. Le trio offensif du PSG devait alors être composé d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais Ousmane Dembélé vient de se blesser à quelques heures du match. Ce qui devrait pousser Luis Enrique à revenir sur sa décision et titulariser Kylian Mbappé.

La compo attendue du PSG contre Montpellier

Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez –Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Mbappé, Kolo Muani, Barcola.