Montpellier-OM : Six recrues phocéennes titulaires

Pour le premier match de l'OM en Ligue 1, Jorge Sampaoli fait confiance à ses recrues.

Très actif sur le marché des transferts, on attend beaucoup de cet OM version 2021-2022. A l'occasion de la première journée du championnat de France, le club marseillais se déplace à Montpellier et Jorge Sampaoli a décidé d'aligner au coup d'envoi six recrues : Saliba, Luan Peres, Guendouzi, Ünder, Gerson et De la Fuente.

De son côté, Montpellier devra faire sans recrue phare de l'été, Mamadou Sakho, encore trop juste physiquement. Téji Savanier, qui vient tout juste de rentrer des Jeux Olympiques est également absent.

Montpellier HSC : Bertaud - Sambia, Thuler, Esteve, Cozza - Ferrib Chotard - Laborde, Mollet, Wahi – Delort.

Olympique de Marseille : Mandanda - Saliba, Balerdi, Luan Peres - Kamara, Gueye, Guendouzi -

Ünder, Gerson, De la Fuente - Payet.

Remplaçants : Ngapandouetnbu, Amavi, Rongier, Nadir, Targhalline, Radonjic, Dieng, Luis Henrique, Benedetto.

🔥 Le premier 1️⃣1️⃣ de départ de la saison en @Ligue1UberEats de 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 pour ce #MHSCOM



🗣 Allez l’OM ! pic.twitter.com/WeY8LBotN6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2021