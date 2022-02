Montpellier - Mollet : "J'essaie d'être plus tourné vers les autres"

Malgré les départs de Delort et Laborde en fin de mercato l'été dernier, Montpellier réalise une nouvelle belle saison. Et se prend à rêver d'Europe, malgré un début d'année 2022 moins flamboyant.

"Cela fait plusieurs années qu'il nous manque pas grand chose"

Toujours essentiel dans la formation d'Olivier Dall'Oglio, Florent Mollet veut en tout cas y croire.

"On avait un calendrier favorable en janvier, on s’est un peu sabordé. Cela fait plusieurs années qu’il ne nous manque pas grand-chose. Il faut apprendre vite pour éviter de revivre les saisons passées", a confié l'ancien messin dans une interview à RMC Sport.

"On doit régler ça dans le vestiaire. C’est un état d’esprit, une détermination. Avoir envie d’aller chercher les choses à chaque match. Il n’y a aucune rencontre facile."

Des Montpelliérains qui ont montré de quoi ils étaient capables, en l'emportant notamment contre Monaco.

"On sait que sur un match, on est capables de battre n’importe qui, des équipes comme Monaco avec beaucoup d’internationaux qui ont joué la Ligue des champions. Mais on doit mettre ces ingrédients à tous les matchs", rappelle encore Mollet.

"Mais si on a cette détermination à aller de l’avant, à presser tous ensemble, à faire tous les efforts, je pense que l’on sera sur la bonne voie et qu’il y aura une belle surprise pour nous à la fin. Mais aujourd’hui, on ne peut pas faire la prestation de Monaco et ensuite faire des matchs comme Troyes ou Saint Etienne. Il nous manque de la rigueur sur la durée d’un match."

"Aujourd'hui je donne tout pour l'équipe"

Le milieu offensif s'est également confié sur son rôle au sein de l'équipe, lui qui a rejoint la Paillade il y a bientôt quatre ans, déjà.

L'article continue ci-dessous

"Aujourd’hui je donne tout pour l’équipe. Je joue à un nouveau poste mais ce n’est pas un problème pour moi. Je n’ai pas d’état d’âme par rapport à ça. J’essaye de tout donner, de me fondre dans le collectif", développe-t-il.

"Je suis un peu récompensé car je marque un peu. Ce n’est pas toujours simple mais mon état d’esprit a changé. J’ai compris qu’il fallait se mettre dans le collectif. On a besoin de tout le monde. Il faut une remise en question, j’ai muri, j’ai grandi.

"Avoir du caractère c’est bien mais il faut l’avoir à bon escient. Je peux encore un peu exploser mais j’ai grandi. Il faut avoir la bonne attitude par rapport à ses coéquipiers, sinon ils en ont vite marre. J’essaye d’être plus tourné vers les autres, de m’ouvrir aussi et de montrer une autre image de moi."