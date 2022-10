Montpellier - Lyon : Les cinq enseignements à tirer du match de la première victoire de Laurent Blanc

Laurent Blanc a remporté sa première victoire face à Montpellier. De nombreuses leçons sont à tirer pour l'OL.

Enfin! Après 6 rencontres sans la moindre victoire (dont 5 défaites), l'Olympique Lyonnais remporte les trois points en Ligue 1. C'est sur le terrain de Montpellier, club que connaît bien Laurent Blanc, que la nouvelle ère des Gones débute.

L'emportant 1-2 sur le fil, les Lyonnais ont eu du mal à se défaire d'un bonne équipe du MHSC, notamment relancée par un retourné exceptionnel d'Elye Wahi. Si cette victoire fait remonter provisoirement Lyon à la 8ème place, elle n'est pas dénuée de tout enseignement.

De nombreuses leçons à tirer pour l'OL de Laurent Blanc

Cinq grands points sont ainsi marquants dans cette rencontre, et tout autant d'enseignements pour Laurent Blanc et son staff.

1 - Oui, Aouar est relancé

Tout n'a pas été parfait pour lui, loin de là, mais le simple fait de le revoir prendre du plaisir est un grand pas en avant. Buteur pour la première fois depuis le mois de mai dernier, Houssem Aouar s'est montré intéressant dans la construction du jeu offensif de Lyon. Un vrai bon point pour Laurent Blanc qui avait publiquement annoncé qu'il souhaitait le relancer et s'appuyer sur les cadres de l'équipe... avant un éventuel départ au mercato hivernal?

2 - Une défense à peaufiner

Inexplicablement, l'OL s'est mis à totalement déjouer en fin de première période. Toutes les offensives adverses se sont avérées dangereuses (et conduiront plus tard à l'égalisation splendide de Wahi) et les Gones ont reculé sans trop de raison. Si Boateng est en meilleure forme, Diomandé, lui, a été expulsé et ne sera pas de la réception de Lille... voire du déplacement à Marseille.

3 - Les pistons, une vraie force

En 2022, les défenses à trois sont à la mode. Après le PSG et après l'OM, c'est désormais à l'OL d'arborer ce système de jeu qui met clairement en avant les latéraux devenus pistons. À ce jeu, Tagliafico et Gusto se sont avérés intéressants. Offensifs, disponibles (c'est d'ailleurs Tagliafico qui est à l'origine du but d'Aouar), ils auront permis à Lyon d'attaquer à plusieurs et d'avoir un vrai avantage sur les ailes.

4 - Un duo Lacazette - Dembélé encore en chantier

Si les ailes ont été un axe de domination, c'est moins le cas du duo d'attaque composé d'Alexandre Lacazette et de Moussa Dembélé. Ce dernier, également relancé par Laurent Blanc, a souvent paru lent et emprunté. Les deux, en tout cas, ont eu du mal à exister côte à côte et leur relation doit progresser. Lacazette, enfin, a certes marqué mais il a également raté de sérieuses occasions qui auraient pu permettre à l'OL de prendre le large.

5 - Thiago Mendes, un milieu retrouvé

Il n'est pas Juninho, ne sera probablement pas non plus Mahamadou Diarra mais en retrouvant son poste, Thiago Mendes a également retrouvé des couleurs. Exilé en défense centrale par Peter Bosz et de retour en tant que sentinelle sous Laurent Blanc, le Brésilien a incarné un trio intéressant aux côtés de Maxence Caqueret et Houssem Aouar qui ont tous deux brillé, probablement aussi grâce à son travail d'abattage. Du mieux!