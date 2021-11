Montpellier-Lyon (0-1) : l'OL renoue avec la victoire à l'extérieur

Une semaine après son match arrêté contre Marseille, Lyon effectuait un déplacement périlleux à Montpellier. Périlleux car l'OL est souvent à la peine à l'extérieur depuis le début de la saison (une seule victoire, à Nantes, le 27 août, lors de la 4e journée, pour un nul et quatre défaites).

Mais avec la confiance accumulée en Ligue Europa (5 victoires en autant de matches), l'OL s'est imposé d'une courte tête au stade de La Mosson même si les hommes de Peter Bosz ont éprouvé des difficultés lors de cette rencontre.

C'est ainsi que dès la 5e minute de jeu, Montpellier faisait passer un frisson dans les rangs lyonnais avec une frappe de Mollet qui heurtait la transversale.

Après cet avertissement, Lyon mettait le pied sur le ballon et ouvrait le score peu après le quart d'heure de jeu grâce à un Lucas Paqueta opportuniste et plus prompt que Omlin et Souquet (17e).

Nerveux, l'OL écopait de plusieurs avertissements (Slimani, 29e ; Caqueret, 40e ; Boateng, 45e) mais rejoignait les vestiaires avec un but d'avance.

La deuxième période était plus compliquée pour les Lyonnais et Lopes devait s'employer face à Mollet (57e) pour laisser son équipe devant au tableau d'affichage.

Montpellier se découvrant, l'OL tentait de se mettre à l'abri en contre-attaque mais Toko-Ekambi (79e) et Cherki (89e) ne parvenaient pas à ajouter un deuxième but.

Qu'à ne cela tienne, l'OL se contente aisément de cette courte mais précieuse victoire lui permet de remonter à la 7e place (avec 22 points et un match en retard) à seulement six points du podium (Nice est 3e avec 26 points).