Montpellier : Delort et Der Zakarian lancent un appel au public avant le derby contre Nîmes

Andy Delort et Michel Der Zakarian ont abordé le derby contre Nîmes, programmé mercredi (19h), avec une grande détermination.

Si la rivalité entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne est certainement la plus électrique de l'Hexagone, le derby -Nîmes donne également lieu à des affrontements mémorables. Depuis la remontée des Crocos en , ce match est une date particulière pour le club héraultais.

C'est ce que Michel Der Zakarian, l'entraîneur de la Paillade, et Andy Delort, son buteur, ont encore démontré ce mardi en conférence de presse, à la veille du match contre le club gardois, programmé ce mercredi (19 heures).

"Si le stade n'est pas plein, c'est dommageable"

Pour Delort, ce derby a également une dimension affective puisque l'international algérien a porté les couleurs nîmoises, en début de carrière, comme son coéquipier Téji Savanier.

"A partir de demain matin, je rentrerai dans ma bulle pour ce match particulier pour moi. On est prêt, on sera présent, on espère que le public sera là pour nous transcender comme l'an dernier et faire un match de guerriers", a lâché un Delort déterminé. Pour rappel, l'artilleur avait trouvé le chemin des filets lors des deux chocs contre le voisin, la saison passée.

Même refrain pour Michel Der Zakarian, d'ordinaire toujours très lisse, mais qui n'a pas hésité à adresser un petit message aux supporters. "Si le stade n'est pas plein, c'est dommageable. Ne pas le remplir pour le derby, c'est sûr que c'est dommage. Un stade, c'est fait pour avoir ton public derrière toi quand tu joues". Le match est lancé.