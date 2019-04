Montpellier : Andy Delort bientôt joueur de l'Algérie ?

L'attaquant montpelliérain Andy Delort va être naturalisé algérien et pourrait bientôt rejoindre la sélection des Fennecs, à quelques mois de la CAN.

C'est sur le terrain qu'il faut me juger. Je suis un être humain comme les autres. Je pense être humble, très gentil. Parfois, je m'énerve un peu vite mais c'est ce qui m'a permis d'être professionnel. Cette hargne, on la voit sur le terrain (...) Je suis fier qu'on dise que je suis un guerrier", déclarait l'attaquant de Andy Delort, dans un entretien accordé à Football, le 26 mars dernier. Un guerrier natif de Sète, qui pourrait prochainement porter les couleurs de la sélection algérienne.

Les démarches lancées, la CAN en ligne de mire ?

En effet, auteur de 13 buts en cette saison, le redoutable buteur aussi passé par et le Stade Malherbe , aurait entamé des démarches administratives pour obtenir la nationalité algérienne, non sans l'ambition d'arborer prochainement le maillot des Fennecs, lui qui a des origines de Mostaganem, via son grand-père ainsi que sa mère, du nom de Hattab. Toutefois, rien ne dit pour l'heure qu'une éventuelle participation à la prochaine CAN soit en ligne de mire.

Attaquant puissant et technique, le joueur de 27 ans est actuellement le fer de lance du MHSC. Le prochain adversaire du en qui, grace à ses performances, n'est pas encore entièrement distancé dans la course à l'Europe en cette fin de saison. Pour rappel, Andy Delort n'a connu qu'une seule sélection chez les jeunes en Equipe de France. C'était avec les moins de 20 ans, en mai 2011, lors d'une rencontre disputée face aux États-Unis (3-3).