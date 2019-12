Montpellier - Andy Delort : "Aller chercher l’Europe"

Heureux sous les couleurs de son club de coeur, l'attaquant Andy Delort espère parvenir à qualifier Montpellier pour une Coupe d'Europe cette saison.

Il n'est arrivé que depuis un an et demi, mais on a déjà l'impression qu'il est là depuis de longues années. Natif de Sète, Andy Delort se plaît du côté de , un club pour lequel il a déjà inscrit six buts en 18 matches de cette saison. Attaquant alliant technique et combativité, le joueur de 28 ans est comme un poisson dans l'eau sous les ordres de Michel Der Zakarian. Néanmoins, il manque encore au MHSC une qualification européenne selon lui.

"À Montpellier, j’étais persuadé que ça allait marcher"

"On progresse chaque année, l’an dernier, on termine à une place de la . On a l’équipe qu’il faut, cette année, pour aller chercher l’Europe", a ainsi confié Andy Delort à La Nouvelle République ce dimanche, déterminé à, enfin, goûter aux joûtes européennes avec son club de coeur.

"À Montpellier, j’étais persuadé que ça allait marcher. C’est le club de ma ville, je suis né à 10 km du stade (à Sète, ndlr). Il y a un super coach, un super président. Ce club me correspond à 100%", a aussi confié l'ancien du Stade Malherbe , de ou encore du Tours FC.

À la mi-saison, le MHSC occupe la 9e place du classement, mais pointe à seulement 4 longueur de la 4e position du LOSC. Et sur la durée, nul doute que les Héraultais auront les ressources pour rester dans la course, eux qui ne sont pas vraiment réputés pour lâcher prise. Bien au contraire.