Comment regarder Monténégro U17 contre Chili U17 avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie MyTV Vietnam

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application officielle de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Coupe du monde M17 - Journée 3 27 nov. 2026 - 10:00

Le Monténégro U17 affronte le Chili U17 dans le groupe J de la Coupe du monde U17. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été confirmé.

Le Monténégro U17 a besoin d’un résultat. Quatrième du groupe, il reste sur une défaite 2-1 contre l’Algérie, après un nul 1-1 face à la République dominicaine.

Cette défaite contre l’Algérie s’ajoute à un mois difficile. Le Monténégro U17 a également perdu 6-3 contre la Pologne et 6-1 contre l’Angleterre en qualifications pour le Championnat d’Europe. Il a encaissé 15 buts lors de ses cinq derniers matches.

Le Chili U17 occupe la deuxième place, mais sort lui aussi d’un revers. Après avoir débuté le tournoi par une victoire 4-2 contre l’Algérie, il s’est incliné 2-1 face à la République dominicaine.

Cette victoire initiale a montré que le Chili U17 pouvait marquer facilement, et le classement du groupe lui donne une meilleure position avant ce match. Le Monténégro U17 s’appuiera sur sa victoire 1-0 contre l’Ukraine plus tôt ce mois-ci pour montrer qu’il peut rester bien organisé et prendre des points.

Voici ce que nous savons pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de Monténégro U17 contre Chili U17 ne sont pas encore disponibles. Nous ajouterons les détails concernant la chaîne TV et le streaming dès qu’ils seront confirmés.

Actualités des équipes et effectifs