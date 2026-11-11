Comment regarder Monténégro - Lettonie avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Stadion Pod Goricom

Le Monténégro accueille la Lettonie au Stadion Pod Goricom, à Podgorica, dans un match de groupe de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques opposées.

Le Monténégro de Mirko Vucinic occupe la tête du groupe 2 et réalise une solide campagne en Ligue des nations, avec des victoires contre la Lettonie et l’Arménie ces dernières semaines. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un match nul et vierge contre l’Arménie, le 5 octobre.

La Lettonie arrive dans une forme bien moins convaincante. L’équipe de Paolo Nicolato a perdu ses quatre derniers matches, dont le match aller contre le Monténégro (2-1) le 2 octobre et une rencontre contre Chypre (2-1) le 5 octobre.

Le Monténégro a marqué lors de chaque match disputé dans cette édition de la Ligue des nations. À l’inverse, la Lettonie a peiné à suivre le rythme défensivement et est restée muette à deux reprises lors de ses quatre dernières sorties.

Le bilan des confrontations directes penche en faveur du Monténégro, qui cherchera à conforter son avance en tête du classement grâce à une nouvelle victoire à domicile.

Pour tout savoir sur la manière de regarder Monténégro - Lettonie en direct, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes et effectifs