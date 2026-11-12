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UEFA Nations League C
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Stadion Pod Goricom
team-logoLettonie
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Monténégro - Lettonie en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming regarder le match ?

Monténégro vs Lettonie
Monténégro
Lettonie
UEFA Nations League C

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct aujourd’hui le match Monténégro - Lettonie de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA.

Comment regarder Monténégro-Lettonie avec un VPN

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Présentation du match

crest
UEFA Nations League C - Journée 5
Stadion Pod Goricom

Le Monténégro reçoit la Lettonie au Stadion Pod Goricom, à Podgorica, pour un match de groupe de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques contrastées.

Le Monténégro de Mirko Vucinic occupe la tête du groupe 2 et affiche une forme solide dans cette campagne de Ligue des nations, avec des victoires contre la Lettonie et l’Arménie ces dernières semaines. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un match nul et vierge contre l’Arménie, le 5 octobre.

La Lettonie arrive dans une forme bien moins convaincante. L’équipe de Paolo Nicolato a perdu ses quatre derniers matches, dont le match aller contre le Monténégro (2-1) le 2 octobre et une rencontre face à Chypre (2-1) le 5 octobre.

Le Monténégro marque régulièrement lors de cette édition de la Ligue des nations : il a trouvé le chemin des filets à chacun de ses matches dans la compétition. La Lettonie, en revanche, a peiné défensivement et n’a pas marqué lors de deux de ses quatre dernières sorties.

Le bilan des confrontations directes penche en faveur du Monténégro, qui cherchera à conforter son avance en tête du classement par une nouvelle victoire à domicile.

Monténégro vs Lettonie compositions

4-4-2
Monténégro crest
Monténégro
MTN
Formation
Lettonie crest
Lettonie
LVA
5-4-1
B. PopovicB. PopovicS. SavicS. Savicteam-logoM. Roganovicteam-logoI. Vujacicteam-logoO. GasevicV. AdzicV. AdzicM. JankovicM. JankovicA. BulatovicA. Bulatovicteam-logoS. HaksabanovicN. KrstovicN. KrstovicM. OsmajicM. Osmajicteam-logoR. MatrevicsD. MelniksD. MelniksO. VientiessO. VientiessA. CernomordijsA. CernomordijsD. CirkinD. CirkinR. JurkovskisR. Jurkovskisteam-logoL. VapneD. ZelenkovsD. ZelenkovsA. CiganiksA. Ciganiksteam-logoE. DaskevicsR. UldrikisR. Uldrikis
Lettonie crest
Lettonie
LVA
4-4-2
Monténégro

Onze de départ

Lettonie

Remplaçants

Entraineur

  • M. Vucinic
  • P. Nicolato

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