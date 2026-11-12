Comment regarder Monténégro-Lettonie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Stadion Pod Goricom

Le Monténégro reçoit la Lettonie au Stadion Pod Goricom, à Podgorica, pour un match de groupe de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques contrastées.

Le Monténégro de Mirko Vucinic occupe la tête du groupe 2 et affiche une forme solide dans cette campagne de Ligue des nations, avec des victoires contre la Lettonie et l’Arménie ces dernières semaines. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un match nul et vierge contre l’Arménie, le 5 octobre.

La Lettonie arrive dans une forme bien moins convaincante. L’équipe de Paolo Nicolato a perdu ses quatre derniers matches, dont le match aller contre le Monténégro (2-1) le 2 octobre et une rencontre face à Chypre (2-1) le 5 octobre.

Le Monténégro marque régulièrement lors de cette édition de la Ligue des nations : il a trouvé le chemin des filets à chacun de ses matches dans la compétition. La Lettonie, en revanche, a peiné défensivement et n’a pas marqué lors de deux de ses quatre dernières sorties.

Le bilan des confrontations directes penche en faveur du Monténégro, qui cherchera à conforter son avance en tête du classement par une nouvelle victoire à domicile.