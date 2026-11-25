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Dans la Ligue des champions asiatique, Al-Hilal de Simone Inzaghi laisse filer deux buts d’avance et concède le nul (comme l’Inter à Bergame face à l’Atalanta en Serie A) sur le terrain du Neftchi Fargona, en Ouzbékistan, après un but d’Ismoilov et un but contre son camp d’Akcicek, alors que Watkins et Martinelli lui avaient donné deux buts d’avance.

Dans la même compétition, une autre équipe saoudienne, Al-Nassr s’impose 2-1 à domicile face aux Qataris d’Al Sadd, où évolue le défenseur italien Alessio Romagnoli, grâce aux buts des Portugais Cristiano Ronaldo et Joao Felix.

CR7 ouvre le score sur penalty et porte son total à 987 buts en carrière, à 13 du cap des mille chez les professionnels. Il voit ensuite son deuxième but annulé par la VAR pour hors-jeu.

L’entraîneur espagnol Pep Guardiola a déclaré à l’ancien attaquant brésilien Romario : « La Fédération portugaise de football doit offrir à Cristiano Ronaldo une fin de carrière digne en sélection. Les deux parties doivent faire un effort pour lui assurer des adieux à la hauteur. Cela ne peut pas se terminer aussi mal, il a été trop important pour le Portugal et pour les générations futures. C’est un joueur exceptionnel, cette situation doit absolument être réglée. Il mérite une célébration pour ressentir l’affection de ses compatriotes. On ne peut pas juger une carrière aussi longue et couronnée de succès sur la seule base d’un malentendu. Il en va de même pour d’autres grands champions comme Maldini et Messi. »

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L’ancien entraîneur de l’AC Milan, Vincenzo Montella, a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Enfant, je soutenais l’AC Milan de ses grands joueurs, j’admirais Marco van Basten. Silvio Berlusconi était un gentleman, même s’il voulait souvent donner son avis et orienter les choix. Il était habitué à une équipe de Ballons d’or, mais nous n’en avions pas. Je lui disais en plaisantant que s’il m’en achetait un, je jouerais moi aussi un football offensif. »

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« L’été suivant a été celui des « choses formelles », comme le disait le dirigeant Fassone après chaque recrutement : Bonucci et Calhanoglu sont arrivés, mais pas les résultats. Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Je ne me souvenais même pas de cette expression. Cela ressemblait davantage à des slogans publicitaires qu’à des messages concrets. L’année précédente, nous avions remporté la Supercoupe d’Italie face à la Juventus aux tirs au but. »



« Puis, la saison suivante, il y a eu beaucoup de confusion : le changement à la tête du club, beaucoup de nouveaux joueurs et un chaos général dans les recrutements. Les décisions n’étaient pas toujours prises de concert, souvent, je n’étais même pas consulté. Au moment de recruter un avant-centre, j’ai découvert que nous avions épuisé notre budget. C’était pourtant l’un des postes à renforcer. Nous avons recruté Kalinic pour 15 millions d’euros, il était difficile de faire plus. »

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« Et pourtant, on parlait de Cristiano Ronaldo ? Je n’y ai jamais cru, cela me semblait relever du fantasy football. »