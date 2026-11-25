Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Vincenzo Montella revient sur sa carrière de joueur, puis d'entraîneur.

L'ancien sélectionneur de la Turquie a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Personne n'avait marqué quatre buts avec la Roma depuis mon quadruplé contre la Lazio en 2002 ? Pour moi, Malen peut même en marquer cinq, il est très fort et la Roma joue bien et prend du plaisir. Bien sûr, moi, je les avais marqués dans un derby, avec Nesta au marquage. Ils ont un poids un peu différent. Cela dit, je pense que le Néerlandais sera le meilleur buteur du championnat. S'il continue comme ça, il peut marquer 30 buts ou plus. Gasperini peut lutter jusqu'au bout pour le titre de Serie A, je dois rester là jusqu'à la fin et puis, qui sait. »

« Mon plus beau souvenir sous le maillot de la Roma ? Le but contre la Juventus : nous étions menés 2-0, je suis entré en seconde période et j'ai inscrit le but de l'égalisation. Puis il y a eu la fête pour le titre de Serie A. Le soir après le match contre Parme, nous avons organisé un dîner chez moi. Capello n'était pas invité, mais il est venu quand même. Si j'avais été celui qui lui avait ouvert la porte, je lui aurais d'abord fait faire deux ou trois fois le tour de l'immeuble. Notre relation a été houleuse, je pense lui devoir des excuses. Souvent, je ne me suis pas comporté en professionnel et je le regrette. »

« Le pire souvenir de ma carrière ? La finale de l'Euro 2000 perdue par l'Italie contre la France : nous étions à quelques secondes de la victoire, c'est une blessure encore vive. »

Publicité Publicité

« Cassano ? Avec lui, dans le vestiaire, les plaisanteries n'arrêtaient jamais. Une fois, il a enfermé un médecin dehors, sur la terrasse, en sous-vêtements, après avoir fait semblant d'avoir de la fièvre. Il faisait toutes sortes de bêtises. Je l'ai d'abord eu comme coéquipier, puis comme colocataire, et je l'ai même entraîné. »

« Balotelli ? Mario est quelqu'un de bien, quoi qu'on puisse penser. Mais lui aussi a un sacré caractère. Je l'ai eu à Adana et nous avons eu quelques accrochages. La deuxième année, il m'a appelé pour me demander s'il devait revenir ou non, et je lui ai dit de rester chez lui. »