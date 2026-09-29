La Premier League a publié la décision de la commission indépendante dans son affaire contre Manchester City, dont l'une des sections est liée aux arrangements conclus depuis les premières fuites concernant le contrat de l'ancien entraîneur de l'équipe, Roberto Mancini.

Le document identifie trois dispositifs distincts utilisés pour maintenir les engagements en dehors des registres du club, selon ce qu'a rapporté le site Football Italia.

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Selon la commission, la première partie, traitée dans le cadre du chef d'accusation 1(b), concerne un entraîneur et non un joueur : il est apparu que le club avait enfreint les règles P.7 et P.8 de la Premier League, qui régissent ce qui doit figurer dans le contrat de travail de l'entraîneur principal.

Les conclusions des enquêtes sont les suivantes :

« Une part importante des sommes dues par le club n'a pas été enregistrée dans le contrat de travail de l'entraîneur, mais dans un accord de conseil entre des tiers. Les fonds versés à cet effet, pour un total de 8,866 millions de livres sterling, provenaient du groupe basé à Abou Dabi qui détient City. »

La commission a conclu que les accords de base étaient « fictifs », que les dépenses du club avaient été sous-évaluées de ce montant et que la direction de City « avait clairement l'intention de contourner les règles de la Premier League ».

Mancini a entraîné Manchester City de décembre 2009 à mai 2013, mais il n'existe aucune conclusion à l'encontre de Mancini lui-même dans cette affaire.

Il a été précisé que la commission a relevé « deux points importants : les conclusions de la commission sont dirigées contre le club, et non contre l'individu, Mancini n'était pas partie prenante, et rien dans le document publié ne comporte de conclusion à son encontre à titre personnel ».

Et de poursuivre : « Les noms sont supprimés tout au long du document. » Mancini a déclaré dimanche dernier : « Je ne crois pas à la condamnation de Manchester City, bien au contraire. »

La décision stipule : « Nous estimons que les chefs d'accusation exposés ci-dessus sont établis selon le critère requis. »