Montant du transfert, contrat, les bonus… Tout sur le transfert de Paqueta à West Ham

Comme prévu depuis quelques jours, l’Olympique Lyonnais a transféré son milieu brésilien Lucas Paqueta à West Ham.

L’Olympique Lyonnais voit partir l’un de ses hommes forts à trois jours de la clôture du mercato. Comme c’était attendu, les Rhodaniens se sont séparés de Lucas Paqueta au profit du club anglais de West Ham.

Quel est le montant du transfert de Paqueta ?

Sur son site officiel, l’OL a confirmé la cession de l’international brésilien, en dévoilant les différents détails financiers de cette opération. « L’Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international brésilien, Lucas Paquetá, au club anglais de West Ham pour un montant total de 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value. Par ailleurs et comme cela avait été conclu lors de son transfert initial, 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus », a indiqué le club.

Lyon précise aussi dans son communiqué que la rupture était voulue par le joueur et qu’il n’y avait aucune urgence de vendre cet élément : « Ayant depuis plusieurs mois émis le souhait de découvrir un autre championnat et plus particulièrement la Premier League, Lucas Paquetá rejoint West Ham dans un contexte où l’Olympique Lyonnais ne disputera pas de Coupe d’Europe cette saison ». Une manière de se prémunir contre la colère des supporters.

L’OL positive malgré le départ d’un cadre

Les Gones perdent un joueur clé dans leur dispositif, quelques mois seulement après s’être déjà séparés de Bruno Guimaraes. La direction n’est pourtant pas inquiète et assure que les qualités sont là dans l’effectif pour surmonter cette défection. « L’OL peut compter sur une saine émulation entre Jeff Reine-Adélaïde revenu de blessure, Romain Faivre arrivé de Brest en janvier dernier et Rayan Cherki dont le contrat vient d’être renouvelé pour deux saisons supplémentaires (…) L’Olympique Lyonnais rappelle qu’afin d’être le plus compétitif possible cette saison, il avait décidé d’amorcer une stratégie particulièrement proactive et offensive confirmant ses fortes ambitions, en procédant à la sécurisation, par la prolongation des contrats, des meilleurs joueurs issus de son Academy ».

Les soucis de l’OL ne sont désormais plus la préoccupation de Paqueta. L’ancien milanais ne pense désormais qu’à sa nouvelle équipe des Hammers, dont il devient la recrue la plus chère de l’histoire.