Montant de l’option d’achat pour Sutalo connu : une fraction de la somme déboursée par l’Ajax à l’achat

Josip Sutalo va quitter l’Ajax sous la forme d’un prêt à la Lazio, a annoncé Gianluca Di Marzio mercredi matin. Plus tard dans la journée, le montant de l’option d’achat pour le défenseur croate a été révélé.

Selon Di Marzio, la Lazio va payer trois millions d’euros pour obtenir le prêt de Sutalo pendant un an en provenance de l’Ajax. Matteo Moretto, de MARCA, affirme qu’il s’agit de 2,5 millions d’euros.

Moretto indique également que l’option d’achat s’élève à huit millions d’euros. Cette option deviendra obligatoire si plusieurs conditions sont remplies.

Sutalo a été recruté à l’été 2023 pour 22 millions d’euros par l’ancien directeur technique Sven Mislintat, qui l’a fait venir à Amsterdam. Le défenseur central a connu des débuts compliqués aux Pays-Bas, avant de se relancer sous les ordres de Francesco Farioli.

Sutalo retrouvera à la Lazio son ancien coéquipier Kenneth Taylor. Ce dernier a rejoint le club il y a six mois pour vingt millions d’euros.

Mardi soir, il a été annoncé que l’Ajax vendait Ko Itakura au Borussia Mönchengladbach pour 4,5 millions d’euros. Aaron Bouwman est ainsi le seul défenseur central droitier encore présent.