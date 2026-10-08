Il n’y a pas si longtemps encore que les supporters et les experts se frottaient les yeux quand le directeur sportif Max Eberl, après une avalanche de refus sans pareille, a sorti Vincent Kompany de son chapeau comme entraîneur du FC Bayern. Le Belge, encore presque une page blanche comme entraîneur, venait quelques semaines plus tôt de descendre sans gloire de Premier League avec Burnley.

Après son arrivée à Munich à l’été 2024, Kompany a très vite réduit ses critiques au silence grâce à son football à couper le souffle et à son charme. Dans le nord-ouest de l’Angleterre, en revanche, le vent a tourné de manière drastique.

Burnley reste certes l’incarnation même d’une équipe ascenseur. Un peu plus de deux ans après le départ de l’ancien défenseur central de classe mondiale, le club ressemble toutefois à un champ de ruines, tant sur le plan sportif que financier.

Ce qu’est devenu Burnley après le départ de Vincent Kompany

Mais reprenons dans l’ordre. Après la relégation de 2022, Kompany avait ramené Burnley de manière fulgurante en Premier League avec un total fabuleux et historique de 101 points. L’actuel entraîneur du Bayern n’a toutefois pas su empêcher la rechute vers la deuxième division. Une situation qui avait rendu son prédécesseur Sean Dyche fou de rage à l’époque.

Désormais âgé de 55 ans, celui qui était monté deux fois avec Burnley et avait maintenu le club pendant cinq saisons dans l’élite anglaise, avait tonné : « Je crois qu’ils ont pris 24 points avec lui. Pour ça, ils ont dépensé 150 millions d’euros, et lui a décroché le poste au Bayern. Je ne sais pas comment c’est possible ! J’aurais aimé que ce soit moi. J’aurais aimé laisser au club 150 millions d’euros de dettes, puis obtenir le poste au Bayern. Quoi qu’il en soit, la vie prend parfois des tournants intéressants. »

Burnley a notamment recruté Zeki Amdouni pour la somme record de 18,6 millions d’euros. Mais cela n’a servi à rien. Avec seulement 24 points (cinq victoires et 24 défaites) et une différence de buts de 41:78, cela s’est finalement soldé par une 19e place. Après une remontée immédiate, le successeur de Kompany, Scott Parker, n’a pas non plus réussi à empêcher une nouvelle relégation, pour la défense de Kompany. De retour dans le Championship, Nicky Hayen, compatriote de Kompany, devait cette saison appuyer sur le bouton de l’ascenseur vers le haut.

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Burnley actuellement pire équipe du Championship

Sauf que l’ascenseur de Burnley est actuellement en route vers encore plus bas, à savoir le no man’s land sportif. La triste réalité : le bas du classement au lieu des places de montée. Après huit journées, le club est lanterne rouge avec quatre maigres petits points, seule équipe du championnat à ne pas avoir encore gagné. Avec 17 buts encaissés, Burnley possède en outre, avec Norwich City, la pire défense de la ligue.

L’ancien gardien du KSC Max Weiß, promu numéro un avant la saison, a depuis perdu sa place de titulaire. Le capitaine Kyle Walker a récemment été relégué sur le banc. Le choc psychologique espéré grâce à ces mesures n’a toutefois pas eu lieu lors du duel contre Derby County avant l’énorme trêve internationale.

Ce 1-1 représentait déjà le quatrième match nul de ce début de saison. L’objectif affiché de la remontée s’éloigne de plus en plus. Après tout, jamais encore en Championship un club n’est monté après n’avoir pas décroché la moindre victoire après huit matches. « C’est difficile à encaisser », a déclaré Hayen après le coup de sifflet final : « C’est frustrant. »

Au-delà de cela, Hayen a déjà parlé ouvertement de son possible licenciement. Lui qui n’avait pris l’équipe que 29 jours avant le premier match officiel, après des années pourtant fructueuses au Club Bruges (champion et vainqueur de la coupe). « Je sais comment fonctionne le football, mais j’ai aussi dit qu’il y avait beaucoup de raisons, et on peut en tenir compte ou non », a-t-il déclaré à BBC Radio Lancashire, avant d’insister : « Je sais que j’en suis responsable et s’ils décident que ce n’est pas suffisant, alors on verra. »

Malgré cet effet yo-yo qui, cette fois, ne devrait très probablement pas se produire, Hayen va toutefois pour l’instant poursuivre sa mission. Mais les signaux d’alarme retentissent aussi au vu du solde bancaire. La BBC a ainsi récemment choisi une métaphore adaptée à la situation : « Le problème avec les yo-yos, c’est qu’on ne les récupère plus quand l’élan s’inverse et que la ficelle se détend. » Toujours est-il que le mot « détendue » s’applique au levier financier du club. Burnley est très loin de pouvoir corriger sa dérive sportive avec des transferts de renom cet hiver.

Montagne de dettes gigantesque ! Voilà pourquoi Burnley est à bout financièrement

Alan Pace en est le premier responsable. L’Américain avait repris Burnley en décembre 2020 avec sa société d’investissement ALK Capital. Mais l’achat a été financé par des crédits. En conséquence, une grande partie du fardeau financier repose sur le club lui-même, et il est énorme en raison de la relégation, compte tenu des revenus nettement inférieurs à ceux de la Premier League. Selon les informations du Guardian, la montagne de dettes actuelle s’élève à l’équivalent de plus de 165 millions d’euros. Dans le cadre du rachat, l’entreprise devrait en outre encore 94 millions d’euros au club.

Sans grande surprise, Pace a été la cible de chants de supporters virulents lors des derniers matches à domicile. Le directeur général James Holroyd, passé autrefois par Adidas et Manchester United, a déjà tiré le frein d’urgence et annoncé sa démission après seulement 15 mois en poste. Dans ce climat d’agitation lié aux manquements de la direction dans la planification financière, Burnley dépend des revenus des transferts. Au total, des joueurs ont été vendus cet été pour environ 124 millions d’euros, dont Maxime Esteve à Leipzig, tandis que des recrues sont arrivées pour un montant relativement faible en Angleterre d’un peu plus de 53 millions d’euros.

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Le transfert de Jamie Vardy n’est rien de plus qu’un lot de consolation

Le déséquilibre de l’effectif de Burnley se voit particulièrement au poste d’attaquant. La vente de Zian Flemming à Ipswich Town pour 20 millions d’euros, lui qui avait tout de même marqué onze buts la saison passée malgré la relégation et déjà inscrit deux buts en Championship après deux journées, n’a pas été réinvestie. À la place, le joueur de 19 ans Dastan Satpaev est arrivé en prêt de Chelsea et Jamie Vardy, alors sans club, juste avant la fermeture du mercato.

Les années glorieuses du buteur légendaire, qui avait jadis mené Leicester City de manière sensationnelle au titre, sont depuis longtemps révolues. Son recrutement n’est, au mieux, qu’un lot de consolation. Jusqu’ici, le vétéran de 39 ans n’a disputé que deux brèves apparitions sans marquer.

Seule la statistique selon laquelle, parmi les dix équipes précédemment encore sans victoire après huit matches, sept ont finalement réussi à se sauver, laisse espérer le maintien. Une relégation en League One, la troisième division, représenterait probablement pour Burnley le scénario catastrophe absolu à tous les niveaux.

Burnley dernier : classement actuel du Championship