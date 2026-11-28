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L’Italie, engagée au Mondial U17, assiste aux essais libres du Grand Prix du Qatar à l’invitation de Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1. Vendredi après-midi, les jeunes Italiens ont visité le paddock de Mercedes, où ils ont été accueillis par le champion du monde italien Kimi Antonelli.

Après avoir terminé en tête de son groupe avec le maximum de points, la sélection dirigée par Daniele Franceschini se prépare pour son seizième de finale contre le Tadjikistan, prévu lundi 30 novembre.

Le chef de délégation Giovanni Galli (ancien gardien de l’AC Milan et de Naples, champion du monde avec l’Italie en 1982) a déclaré : « Je remercie Stefano Domenicali pour son invitation et pour nous avoir offert l’occasion de découvrir de près l’univers extraordinaire de la Formule 1. Cet après-midi spécial a permis à nos jeunes de rencontrer des représentants de l’excellence sportive mondiale. La visite du paddock de Mercedes et la rencontre avec Kimi Antonelli ont rendu cette expérience encore plus marquante, en offrant à l’équipe un moment de grande émotion et un souvenir particulier. Je suis convaincu que des rencontres comme celle-ci sont essentielles, car elles font dialoguer deux univers différents, le football et le sport automobile, unis par des valeurs comme la passion, l’engagement, le sacrifice et la recherche de la performance. Une expérience précieuse pour toute notre délégation. »

LES JOUEURS CONVOQUÉS

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Gardiens : 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter) ;

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Prochains matchs ITA Coupe du monde M17 07:30 TJK

Défenseurs : 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Côme), 4. Djibril Diallo (Parme), 5. Ludovico Varali (Parme), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus) ;

Milieux de terrain : 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Bruges), 16. Riccardo Cassano (Côme), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma) ;

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Attaquants : 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Vérone), 21. Federico Croci (Fiorentina).

LE STAFF

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Entraîneur : Daniele Franceschini ; chef de délégation : Giovanni Galli ; coordinateur des sélections de jeunes : Maurizio Viscidi ; entraîneur adjoint : Marco Scarpa ; entraîneur des gardiens : Francesco Antonioli ; préparateur physique : Roberto Ghielmetti ; analyste vidéo : Francesco Donzella ; médecins : Giorgio Liberati Petrucci et Lorenzo Sapegno ; kinésithérapeutes : Aldo Abbadia et Saverio Didonato ; nutritionniste : Giuseppe Cuzzocrea ; service de presse : Alessandro Paoli ; service administration, finances et contrôle : Antonio Martuscelli ; Club Italia : Adrian Lupinski ; secrétaire : Guglielmo Cammino.

LA PHASE DE GROUPES (du 19 au 27 novembre)

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PREMIÈRE JOURNÉE

Jeudi 19 novembre

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Nouvelle-Calédonie-Équateur 0-1

France-Haïti 3-1

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Corée du Sud-Ouganda 3-0

Arabie saoudite-Uruguay 2-3

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Mozambique-Danemark 4-0

Qatar-Panama 2-0

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Égypte-Grèce 1-2

Argentine-Australie 0-2

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Vendredi 20 novembre

Cuba-Tadjikistan 3-5

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Belgique-Vietnam 3-2

Mali-Nouvelle-Zélande 3-0

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Espagne-Chine 5-0

ITALIE-Jamaïque 6-0

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Sénégal-Croatie 1-1

Côte d’Ivoire-Ouzbékistan 2-1

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Fidji-Maroc 0-6

Samedi 21 novembre

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Japon-Colombie 1-2

Serbie-Honduras 2-0

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Tanzanie-Costa Rica 2-2

Cameroun-Venezuela 1-2

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République dominicaine-Monténégro 1-1

Brésil-Irlande 2-1

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Chili-Algérie 4-2

Mexique-Roumanie 1-0

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DEUXIÈME JOURNÉE

Dimanche 22 novembre

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Grèce-Panama 2-1

Danemark-Australie 0-0

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Équateur-Ouganda 0-0

France-Arabie saoudite 0-1

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Corée du Sud-Nouvelle-Calédonie 6-0

Qatar-Égypte 0-2

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Argentine-Mozambique 2-1

Uruguay-Haïti 4-1

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Lundi 23 novembre

Tadjikistan-Croatie 0-4

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Espagne-Fidji 15-0

Ouzbékistan-Jamaïque 6-2

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Sénégal-Cuba 9-0

ITALIE-Côte d’Ivoire 2-1

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Maroc-Chine 2-2

Mali-Belgique 2-1

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Vietnam-Nouvelle-Zélande 3-3

Mardi 24 novembre

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Costa Rica-Irlande 0-2

Venezuela-Roumanie 1-0

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Japon-Serbie 0-1

Mexique-Cameroun 4-0

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République dominicaine-Chili 2-1

Brésil-Tanzanie 1-0

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Algérie-Monténégro 2-1

Honduras-Colombie 0-2

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TROISIÈME JOURNÉE

Mercredi 25 novembre

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Équateur-Corée du Sud 2-3

Ouganda-Nouvelle-Calédonie 6-0

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Uruguay-France 0-3

Haïti-Arabie saoudite 1-2

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Grèce-Qatar 4-1

Panama-Égypte 1-4

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Danemark-Argentine 3-3

Australie-Mozambique 2-2

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Jeudi 26 novembre

Vietnam-Mali 0-2

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Nouvelle-Zélande-Belgique 0-6

Ouzbékistan-ITALIE 1-3

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Jamaïque-Côte d’Ivoire 1-3

Maroc-Espagne 0-2

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Chine-Fidji 8-0

Tadjikistan-Sénégal 1-1

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Croatie-Cuba 7-0

Vendredi 27 novembre

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Honduras-Japon 0-7

Colombie-Serbie 0-1

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Costa Rica-Brésil 0-3

Irlande-Tanzanie 3-1

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Algérie-République dominicaine 1-0

Monténégro-Chili 0-1

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Venezuela-Mexique 0-0

Roumanie-Cameroun 3-1

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LES CLASSEMENTS

Groupe A : Grèce 9, Égypte 6, Qatar 3, Panama 0.

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Groupe B : Corée du Sud 9, Ouganda 4 (+3), Équateur 4 (0), Nouvelle-Calédonie 0.

Groupe C : Australie 5, Argentine 4 (-1), Mozambique 4 (+3), Danemark 2.

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Groupe D : France 6 (+4), Arabie saoudite 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haïti 0.

Groupe E : ITALIE 9, Côte d’Ivoire 6, Ouzbékistan 3, Jamaïque 0.

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Groupe F : Croatie 7, Sénégal 5, Tadjikistan 4, Cuba 0.

Groupe G : Mali 9, Belgique 6, Vietnam 1, Nouvelle-Zélande 1.

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Groupe H : Espagne 9, Maroc 4 (+4), Chine 4 (+3), Fidji 0.

Groupe I : Brésil 9, Irlande 6, Tanzanie 1, Costa Rica 1.

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Groupe J : Chili 6 (+2), Algérie 6 (0), République dominicaine 4, Monténégro 0.

Groupe K : Mexique 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Roumanie 3, Cameroun 0.

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Groupe L : Serbie 9, Colombie 6, Japon 3, Honduras 0.

LE CALENDRIER

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Seizièmes de finale (lundi 30 novembre et mardi 1er décembre)*

Lundi 30 novembre

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SDF1) 13 h 30 : ITALIE-Tadjikistan, terrain 4

SDF2) 13 h 30 : Croatie-Uruguay, terrain 9

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SDF3) 14 h : Brésil-Mozambique, terrain 1

SDF4) 14 h 30 : Belgique-Arabie saoudite, terrain 5

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SDF5) 15 h 30 : Irlande-Côte d’Ivoire, terrain 3

SDF6) 16 h : Mexique-Argentine, terrain 2

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SDF7) 16 h 30 : Espagne-Ouzbékistan, terrain 8

SDF8) 16 h 30 : Chili-Maroc, terrain 7

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Mardi 1er décembre

SDF9) 13 h 30 : Mali-République dominicaine**, terrain 9

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SDF10) 13 h 30 : Australie-Sénégal, terrain 4

SDF11) 14 h : Corée du Sud-Japon, terrain 1

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SDF12) 14 h 30 : Serbie-Chine, terrain 5

SDF13) 15 h 30 : Grèce-Équateur, terrain 3

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SDF14) 16 h : Égypte-Colombie, terrain 2

SDF15) 16 h 30 : France-Ouganda, terrain 7

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SDF16) 16 h 30 : Venezuela-Algérie, terrain 8

Huitièmes de finale (jeudi 3 et vendredi 4 décembre)

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Quarts de finale (lundi 7 décembre)

Demi-finales (jeudi 10 décembre)

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Finales (dimanche 13 décembre)

3e place à 13 h 30 : perdant de la DF1-perdant de la DF2, terrain 2

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1re place à 17 h : vainqueur de la DF1-vainqueur de la DF2, stade Ahmad Bin Ali de Doha.

Les horaires indiqués sont exprimés en heure d’Europe centrale (CET).