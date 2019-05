Mondial des -20 ans, l'Argentine frappe fort pour son entrée en lice

L'Argentine n'a pas fait dans la demi-mesure à l'occasion de son 1er match au Mondial des -20 ans. L'Albiceleste a aisément dominé l'Afrique du Sud.

Mondial des moins de 20 ans

- : 5-2

Buts : Vera (4e), Barco (63e, 71e), Alvarez (78e), Gaich (92e) : Phillips (23e), Foster (85e s.p.)

Détentrice du record de victoires aux championnats du monde des moins de 20 ans, l'Argentine pourrait bien étirer sa belle série cette année en . Lors de sa première sortie dans cette épreuve, la sélection sud-américaine a marqué les esprits en laminant l'Afrique du Sud sur un score sans appel de 5 à 2.

Les Argentins ont littéralement surclassé leurs opposants durant cette partie. Même s'ils ont encaissé deux buts, ils n'ont guère laissé espérer les Bafana Bafana, exploitant au mieux leur impressionnant potentiel offensif. Ezequiel Barco, le séduisant joueur d' ( ), a été le grand bonhomme de cette rencontre avec un doublé réussi (63e et 71e).

Les autres buts de la bande à Fernando Batista ont été l'œuvre de Vera, d'Alvarez et de Gaich. Ce dernier a trouvé faille à l'entame du temps additionnel en surgissant au second poteau à la suite d'un corner. Il a signé la cinquième et dernière réalisation des siens. Seule la Nouvelle-Zélande a réussi à en mettre autant (face au Honduras) depuis le début de la compétition.

La sortie des Argentins a dû être suivie avec une grande attention par le camp tricolore et le sélectionneur Bernard Diomède. Et pour cause ; il est possible que les deux sélections se croisent en huitièmes de finale de la compétition. Si cette affiche se concrétise, il y aura de la revanche de l'air par rapport au duel des ainés de la dernière Coupe du Monde.