Mondial des -20 ans - La Corée du Sud dans le dernier carré

Au bout de deux heures de jeu, la Corée du Sud a réussi à venir à bout du Sénégal et assurer sa place en demi-finale du Mondial.

La s'est invitée en demi-finale du championnat du monde des -20 ans en disposant du ce samedi. Les Asiatiques ont eu besoin de prolongation et de l'épreuve des tirs au but pour assurer le succès, mais l'attente valait bien la peine car la qualification est historique.

La Corée du Sud menait jusqu'à la 121e minute grâce à un but Cho-Young Wook à la 96e minute de jeu. Mais Amadou Ciss a envoyé les deu équipes en prolongation. Auparavant, durant le temps reglémentaire, les Sud-Coréens étaient parvenus à revenir deux fois au score. Lee Kangin (62e) a répondu à l'ouverture du score de Diagne (37e) puis Lee Ji-Sol (98e) a rétabli la parité sur le gong après le deuxième but des Lions de la Téranga marqué par Niane (76e).

En 2013, la Corée du Sud avait déjà eu à disputer les tirs au but dans cette compétition et elle avait failli contre l'Irak. Cette fois, le sort lui a souri. Elle n'est désormais plus qu'à 90 minutes (ou 120) de sa première finale de Coupe du Monde, toutes catégories d'âge confondues.