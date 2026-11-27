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L'Espagne est entrée dans la dernière journée de la campagne électorale avant le scrutin prévu dimanche prochain. Le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, tente de déjouer les sondages, qui donnent l'avantage au Parti populaire, formation de droite.

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Cela n'aura pas seulement des conséquences politiques : les répercussions pourraient aussi toucher le monde du football, et plus précisément l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Depuis plusieurs semaines, Alberto Núñez Feijóo, candidat du Parti populaire au poste de Premier ministre, martèle que l'Espagne, coorganisatrice du prochain Mondial avec le Portugal et le Maroc, n'aurait d'autre choix que de se retirer du projet si elle n'obtenait pas l'organisation de la finale.

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Début novembre, sur le plateau de l'émission « El Chiringuito », le chef du Parti populaire a déclaré que la finale devait se jouer « là où c'est juste, là où c'est pertinent et là où cela ne souffre aucune discussion : en Espagne ».

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Interrogé sur la possibilité de défendre, s'il prenait la tête du gouvernement, un retrait de l'Espagne de l'organisation du tournoi au cas où le Maroc obtiendrait la finale, Feijóo a été catégorique : « Oui. La réponse est oui. »

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Sur son compte X, Feijóo a ajouté : « Retrouver la fierté de notre pays passe aussi par le fait de ne laisser personne nous piétiner... On n'humilie pas la première puissance mondiale du football. »

Le même discours se retrouve chez le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, qui a récemment confié au journal « Sport » : « La finale doit se jouer ici. Après tout ce qu'a accompli le football espagnol, vont-ils vraiment nous priver de la finale ? »

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Il a poursuivi : « Champions du monde chez les hommes et chez les femmes, dans les catégories de jeunes, champions olympiques... Nous avons les meilleurs stades. Ce serait une humiliation si la finale se disputait au Maroc. Bien sûr, nous devrions alors reconsidérer notre participation. »

Pour l'heure, l'Espagne et le Maroc restent en concurrence pour accueillir la finale.

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Madrid mise principalement sur le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid ou sur le Camp Nou du FC Barcelone, tandis que le Maroc avance le projet d'un stade moderne à Benslimane, près de Casablanca, d'une capacité d'environ 115 000 spectateurs.

Du côté de la Fédération internationale de football (FIFA), aucune décision n'a encore été prise, alors que les regards se tournent aussi vers l'élection à la présidence de l'instance, prévue le 18 mars prochain au Maroc. Le président sortant, Gianni Infantino, y affrontera le président de la Fédération française, Philippe Diallo, et l'ancien président de la Fédération japonaise, Kozo Tashima.

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En septembre dernier, des sources proches du dossier avaient indiqué à la chaîne française « RMC Sport » qu'Infantino entretenait des relations étroites avec la Fédération marocaine.

Certains observateurs estiment que le président de la FIFA pourrait profiter de sa réélection pour annoncer la tenue d'une deuxième finale de Coupe du monde sur le sol africain, après l'édition 2010 en Afrique du Sud.

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Rien n'est toutefois tranché, et la FIFA s'était empressée en septembre de tempérer les propos de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, qui avait affirmé que la finale du Mondial 2030 se jouerait dans son pays « que cela plaise ou non à certains ».