Mondial 2022 - Pour Sepp Blatter, les USA ont une carte à jouer

Alors que les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar font polémique, l'ancien président de l'UEFA y voit une opportunité pour les USA...

Décidément, l'attribution du Mondial 2022 au ne cesse de faire parler. Et pas forcément de manière positive... Lundi, le ministère de la Justice américain (DOJ) a accusé Ricardo Teixera, ancien président de la Fédération brésilienne, d’avoir aidé à attribuer la Coupe du Monde aux Qataris en échange de pots de vins.

"Seule la FIFA peut décider si le Qatar perdra la Coupe du Monde​"

Une polémique de plus, que Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, ne s'est pas privé de commenter. Selon lui, les Etats-Unis pourraient obtenir gain de cause. Grands perdants à l'époque, les Américains pourraient hériter de l'organisation de la compétition, selon l'ancien dirigeant désormais âgé de 84 ans. "L’ peut le faire, mais cela ferait alors deux éditions de suite en Europe après la en 2018. Le est aussi une possibilité, mais je pense aux États-Unis. Ils organisent déjà l’édition de 2026 (avec le et le ) et ont déjà l’expérience de 1994", a ainsi confié Sepp Blatter dans Sport Bild, mercredi.

"Seule la FIFA peut décider si le Qatar perdra la Coupe du Monde. Et si vous regardez le rapport de la justice américaine, vous voyez qu’il vise particulièrement la Russie, pas le Qatar", a ensuite ajouté l'ancien président de la FIFA. Une chose est sûre, cette polémique est loin d'être close...