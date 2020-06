Mondial 2022 - Platini : "Je dis pour qui je vote, et j’en prends plein la gueule"

L'ancien président de l'UEFA estime que si les accusations de corruption sont confirmées, l'attribution du Mondial 2022 doit être retirée au Qatar.

Michel Platini ne s'en est jamais caché, il avait soutenu et voté pour le pour l'attribution du Mondial 2022. Mais alors que les soupçons de corruption se font de plus en plus nombreux ces derniers mois, le Français a estimé que si les accusations étaient confirmées, l'attribution devait lui être retirée.

"Je dis pour qui je vote, et j’en prends plein la gueule"

"La seule chose que j’ai dite, c’est que s’il y a eu corruption, il faudra enlever la au Qatar. Ce serait de la responsabilité de la FIFA. (…) J’avais voté pour le Mondial 2006 et l’avais dit à Chirac. J’ai perdu. J’avais voté l’ pour l’Euro 2012 et j’ai perdu. J’ai toujours dit pour qui je votais. Vous voulez de la transparence les journalistes ? Je dis pour qui je vote, et j’en prends plein la gueule…", a ainsi confié l'ancienne gloire des Bleus au journal Le Monde.



FIFA, Platini invite Infantino à démissionner

"C’est vrai que, sur la carte, et États-Unis, c’était bien au départ. Et après j’ai changé d’avis. Les États-Unis l’avaient eue (l’édition 1994, ndlr), les Anglais aussi (en 1966). La ne l’avait jamais eue. Je suis pour l’expansion, le développement du football. Qu’un pays arabo-musulman ait la Coupe du monde, c’était mieux que de la redonner à d’autres. Je voulais que cette Coupe du monde se joue dans tous les pays du Golfe et pas uniquement au Qatar. Si j’étais resté à la FIFA, je l’aurais peut-être obtenu. Je voulais que ça se joue à Dubaï, à Abu Dhabi", a ensuite développé l’ancien président de l’UEFA. Ce Mondial n'a pas fini de faire jaser...