Tremblement de terre en . Il n’est pas naturel, et trouve son origine dans un communiqué publié ce lundi par l’agence mondiale antidopage, laquelle a décidé d’exclure le pays de toute compétition sportive majeure pendant les quatre prochaines années, ce qui inclut donc la 2022 organisée au !

Russia have been banned from the 2022 World Cup, but can compete at .



Full story