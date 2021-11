Mondial 2022 : l'Allemagne termine en beauté, la Macédoine du Nord barragiste

Dans le groupe J, l'affaire était pliée depuis l'avant-dernière journée pour la qualification directe : sans surprise, c'est l'Allemagne qui a validé son billet pour le Qatar.

Mais la dernière journée n'était pas sans intérêt puisque trois pays pouvaient encore prétendre à une place de barragiste : la Macédoine du Nord (15 points avant la dernière journée), la Roumanie (14 points) et l'Arménie (12 points).

L'Allemagne déroule

Pour l'Arménie, la qualification pour les barrages s'annonçait très compliquée avec un déficit de points et un match contre l'Allemagne. Et l'Arménie n'a pas fait le poids face à la Mannschaft en s'inclinant 4-1.

Les buteurs de la sélection allemande sont Kai Havertz (15e), Ilkay Gündogan (45+4e, s.p., 50e) et Hofmann (64e). L'Arménie a sauvé l'honneur par sa star, Henryk Mkhitaryan (59e).

L'Arménie hors course, il ne restait plus qu'un duel à distance entre la Macédoine du Nord et la Roumanie.

Macédoine du Nord : le rêve continue grâce à Elmas

En déplacement au Liechtenstein, la Roumanie a fait sa part du travail en s'imposant 2-0 grâce à des réalisations de Dennis Man (7e) et Nicusor Bancu (87e).

Les Roumains n'attendaient plus qu'un faux pas de la Macédoine du Nord qui recevait l'Islande.

Et les Roumains y ont cru pendant… onze minutes seulement. De la 54e à la 65e minute. A ce moment-là, le score était de un but partout entre la Macédoine du Nord et l'Islande, Thorsteinsson (54e) ayant répondu à un but précoce d'Alioski (7e).

Mais à la 65e minute, Elmas faisait chavirer les supporters macédoniens et tout un pays en redonnant l'avantage aux siens. En fin de match, Elmas entrait encore plus dans la légende du football macédonien en ajoutant un nouveau but (86e).

Après sa qualification historique pour l'Euro 2021, la Macédoine du Nord est à deux matches d'une première phase finale en Coupe du monde.

Le classement du groupe J

1. Allemagne : 27 points

2. Macédoine du Nord : 18 points

3. Roumanie : 17 points

4. Arménie : 12 points

5. Islande : 9 points

6. Liechtenstein : 1 point