Mondial -17 ans - L’Equipe de France corrige l’Espagne et s’invite dans le dernier carré

La France a accédé lundi aux demi-finales du Mondial des -17 ans en terrassant l’Espagne. Les Bleuets l’ont emporté sur un score sans appel de 6-1.

L’Equipe de des moins de 17 ans n’est plus qu’à deux matches d’être sacrée dans le Mondial de sa catégorie. Les hommes de Jean-Claude Giuntini franchissent les étapes une par une, et ce lundi ils ont négocié avec succès leur rendez-vous en quarts de finale de la compétition. Contre l’ , qui faisant pourtant partie des favoris du tournoi, ils ont même survolé les débats.

C’est la « Rojita » qui a marqué en premier dès la 9e minute du match. Mais, après cela, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain et elle était habillée en blanc. Déchainés, les Français ont passé six buts à leurs opposants. Et avec avec six buteurs différents : Nianzou Kouassi (21e), Nathanaël Mbuku (36e), Isaac Lihadji (46e), Timothée Pembélé (54e), Georginio Rutter (59e) et Adil Aouchiche (90e + 3). Ce dernier était l’homme du match cependant, puisqu’il s’est offert aussi deux passes décisives et a également touché le montant.

France 6-1 Espagne :

⚽️ 21’ Kouassi

⚽️ 36’ MBuku

⚽️ 46’ Lihadji

⚽️ 54’ Pembélé

⚽️ 59’ Rutter

⚽️ 93’ Aouchiche



Les Bleuets affronteront l' ou le en demi-finale jeudi 14 novembre ! 🇫🇷 pic.twitter.com/WGQf5j7P2f — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2019

Pour les Bleus, cette soirée à Goiania aurait pu être parfaite s’il n’y avait pas eu une petite ombre au tableau, à savoir le carton jaune pris par Lucien Agoumé. Ayant été sous le coup d’une suspension, le milieu de terrain de l’ verra des tribunes la demi-finale à venir de son équipe.

Au prochain tour, et qui se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi, les Tricolores vont se mesurer au vainqueur du duel entre le Brésil et l’Italie. Pour rappel, la dernière fois que la France s’est adjugée la Coupe du Monde des moins de 17 ans c’était en 2001 avec la génération Le Tallec, Sinama-Pongolle et cie.