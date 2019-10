Mondial -17 ans - La France enchaine et entrevoit les 8es

À moins d’un cataclysme, l’Equipe de sera concernée par les 8es de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue en ce moment au . Ce mercredi, Bleuets ont dominé sans trop de peines la (3-1), leur concurrent le plus sérieux du groupe.

Après avoir déjà battu le (2-0), les Français n’ont donc pas manqué à leur tâche lors de cette deuxième sortie disputée du côté de Goainia. La partie a été pliée au bout d’une mi-temps seulement, grâce aux réalisations des Parisiens Kalimuendo (17e) et Pembelé (42e).

🚨 Early results are in from #U17WC Matchday 5️⃣



🇫🇷 @FrenchTeam's potent attack keeps them perfect



🇸🇳 Second match, second win for debutants Senegal #KORFRA #NEDSEN