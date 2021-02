Moenchengladbach - Man City délocalisé à Budapest

En raison des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire, Moenchengladbach devra se déplacer à Budapest pour accueillir Man City.

Le match entre Manchester City et le Borussia Monchengladbach en UEFA Champions League, prévu en Allemagne, a été déplacé à Budapest.

L'équipe de Pep Guardiola est tombée contre Gladbach en huitièmes de finale, le match aller étant prévu pour le Borussia-Park le 24 février.

Cependant, les protocoles de coronavirus du gouvernement allemand ont jeté le doute sur le match qui se déroule à Mönchengladbach, et cela a été confirmé lundi.

"L'UEFA peut confirmer que le huitièmes de finale aller de l'UEFA Champions League entre le Borussia Monchengladbach et Manchester City se déroulera désormais à la Puskas Arena de Budapest", indique un communiqué des instances européennes. "La date du match (24 février 2021) et l'heure du coup d'envoi (21h00 ) resteront les mêmes."

"L'UEFA tient à remercier le Borussia Monchengladbach et Manchester City pour leur coopération et leur soutien étroits, ainsi que la Fédération hongroise de football pour leur aide et leur acceptation d'accueillir le match en question."

Les restrictions de voyage actuellement en place en raison du Covid-19 en Allemagne signifient que les équipes du Royaume-Uni ne sont actuellement pas autorisées à entrer dans le pays. Seuls les citoyens allemands peuvent entrer dans le pays en provenance de pays où des variantes du virus ont été détectées. L'interdiction de déplacement par l'Allemagne pour les étrangers connectés aux nouvelles variantes de Covid-19 doit prendre fin le 17 février, ce qui a fait espérer que le match pourrait avoir lieu à Mönchengladbach. Cependant, l'UEFA voulait de la clarté et l'instance dirigeante et les deux clubs ont convenu du changement.

Le match retour devrait avoir lieu à l'Etihad le 16 mars, et il n'est pas prévu que cela change. Les athlètes et les sports d'élite sont exemptés des interdictions de voyager au Royaume-Uni, à condition que les protocoles soient suivis, de sorte que Gladbach ne sera pas obligé de mettre en quarantaine à son arrivée à Manchester.