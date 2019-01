Monaco - Vadim Vasilyev : "De nouveaux transferts ne sont pas exclus"

Le vice-président de l'AS Monaco n'a pas exclu de nouvelles arrivées d'ici la fin du mercato après l'annonce du retour de Leonardo Jardim.

C'est officiel, Leonardo Jardim récupère son poste à l'AS Monaco.

Le club de la Principauté a confirmé ce vendredi soir le retour aux affaires du technicien portugais, après le limogeage de Thierry Henry.

L'ASM, qui s'est déjà considérablement renforcée cet hiver (Naldo, Fabregas, Ballo-Touré), pourrait encore enregistrer des arrivées d'ici le 31 janvier, jeudi prochain.

"Les erreurs du mercato d’été ont été prises en compte, et cet hiver nous avons porté une attention plus rigoureuse au recrutement et avons intensivement travaillé sur son renforcement. C’est ainsi que nous avons, comme vous l’avez constaté, pu accueillir plusieurs nouveaux joueurs dans l’équipe. Le mercato n’est cependant pas encore fini, et de nouveaux transferts ne sont pas exclus", a indiqué Vadim Vasilyev dans des propos retranscrits sur le site officiel du club.