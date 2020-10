Monaco trébuche, Bordeaux et Lille assurent… Le résumé de la journée en Ligue 1

Les matches de la journée en Ligue 1 ont vu l’AS Monaco concéder un revers inattendu et aussi Lille signer un brillant succès à Strasbourg.

Alors qu’on la croyait en plein redressement, l’AS s’est de nouveau loupée en ce dimanche. L’équipe de Niko Kovac s’est inclinée sur le terrain du , ratant ainsi une belle occasion de recoller aux équipes de tête. C’était le principal fait notable des rencontres qui se sont disputées ce dimanche à partir de 15h. Il y a eu aussi un probant succès de sur le terrain de (3-0), la belle copie de contre (3-0) et la victoire convaincante de Metz au détriment de Lorient (3-1).

On vous avait promis des buts... et il y en a eu 😉 !



11 réalisations marquées pour ce beau multiplex 😍 !



💬 Une réaction à chaud après le résultat de votre club préféré 🔥 ? pic.twitter.com/JxgGMMQYFF — Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 4, 2020

Un Monaco sans ressorts

Au Stade Francis-Le Blé, Monaco a concédé un but à la 8e minute de la part de Romain Favre et elle n’a jamais été capable d’y rétorquer. Buteur lors des deux dernières parties, Wissam Ben Yedder s’est montré cette fois inefficace. Et ni Pellegri ni Jovetic, incorporés en seconde période, ne sont parvenus à sauver la mise à l’équipe princière. Juste avant la fin, Badiashile a manqué une énorme occasion d’égaliser pour les visiteurs. Avec cette défaite, la deuxième de l’exercice, l’ASM lâche du lest au classement.

La palme de la performance du jour est à mettre à l’actif du LOSC. Sur la lancée de ses belles prestations récentes, l’équipe de Galtier n’a fait qu’une bouchée de Strasbourg à l’extérieur (3-0). Les Nordistes peuvent remercier principalement leurs internationaux turcs. Zeki Celik a ouvert le score à la 21e minute d’une superbe frappe de loin, puis Burak Yilmaz a plié le suspense en fin de partie en convertissant une passe de Jonathan Bamba. Et entre-temps, Renato Sanches y est allé aussi de son but. Avec les trois points conquis, Lille s’installe provisoirement en tête du classement.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Ibrahima Niane fait le show

Tout comme Lille, Bordeaux a fait belle impression lors de la réception de Dijon à domicile. Les Girondins ont signé un nouveau clean sheet, et devant ils ont réussi à exploiter leurs temps forts en scorant à trois reprises. Oudin et Kalu ont été leurs buteurs en début de rencontre, avant que Basic n’achève les Bourguignons en toute fin de partie.

Opposé à Lorient, le a également assuré le plein de points. Les Grenats ont été menés au score en première période par les Merlus, mais cela ne les a pas empêchés de l’emporter et aussi séduire dans le jeu. Ce renversement de scénario porte la signature d’Ibrahima Niane. Le jeune attaquant de 21 ans, produit du Génération Foot, a été très inspiré avec un triplé réussi. Il en est à 6 buts en autant de matches. Grâce à lui, Metz assure son deuxième succès de l’exercice.