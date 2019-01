Monaco, Thierry Henry annonce Subasic "apte" et des "choses avancées" pour un attaquant

En conférence de presse ce dimanche, l'entraîneur de l'AS Monaco a annoncé Danijel Subasic "apte" et a fait le point sur l'arrivée d'un attaquant.

Samedi soir, l'AS Monaco, réduit à 10 très tôt après l'expulsion de Naldo, a sombré à domicile contre Strasbourg. Une défaite 5-1 qui n'arrange pas les affaires de l'ASM, 19e, mais qui pourra compter sur le retour de son gardien Danijel Subasic, qui n'a plus joué depuis la 9e journée et qui est "apte" selon Thierry Henry.

En conférence de presse, l'entraîneur monégasque a déclaré : "Suba est enfin de retour et apte. On est tous contents, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas content des gardiens que j'ai aligné avant. Je tiens à le préciser. En revanche, c'est quand même Suba. Un champion. Il a connu les durs moments du club, il a connu la gloire. Il revient de blessure, après la Coupe du monde. Je suis super content de le retrouver. (...) Loïc (Badiashile) a joué pour l'instant en Coupe et a été très bon, il ne faut pas l'oublier. On va avoir une discussion qui sera importante et cohérente pour le futur j'espère."

Un attaquant proche de signer ?

Le prochain match de l'ASM l'opposera au FC Metz en Coupe de France, mardi soir (21h). D'ici là, il se pourrait que le club de la Principauté avance sur l'arrivée d'un attaquant. Thierry Henry a en effet laissé entendre que les choses avaient évolué ces dernières heures en faveur d'une arrivée.

"Des choses sont bien plus avancées sur un attaquant. Je ne peux pas vous dire qui, mais j'espère que vous allez le savoir le plus vite possible. On cherche avant tout un attaquant. Après, s'il y a des coups à faire et que c'est possible, pourquoi pas" , a-t-il confié.

Ces derniers jours, la piste menant à Michy Batshuayi a été évoquée, mais les discussions auraient connu un coup d'arrêt en début semaine. Concernant les départs, Thierry Henry n'a pas donné de noms mais il a confirmé son intention de "réduire le groupe" à 23/24 joueurs d'ici la fin du mercato.