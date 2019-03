Monaco tenu en échec, Amiens victorieux… Le résumé de la soirée en Ligue 1

La soirée de samedi de la 28e journée de Ligue 1 a été marquée ce samedi par le succès important d'Amiens, et le deuxième nul de suite de Monaco.

Cinq équipes de la seconde moitié de tableau de la Ligue 1 étaient de sortie ce samedi. Des points importants pour le maintien étaient donc mis en jeu et l'équipe qui en a récolté le plus c'est Amiens. Dans la lignée de ses prestations récentes à domicile, la formation picarde a pris le dessus sur Nimes (2-1). Les deux autres matches de la soirée se sont soldés par des scores de parité. Bien que largement dominateur, Monaco a partagé les honneurs avec Bordeaux (1-1), tandis que Dijon a sauvé l'essentiel face à Reims (1-1). Plus tôt dans la soirée, Lyon avait, pour rappel, laissé échapper la victoire contre Strasbourg (2-2).

Monaco-Bordeaux : 1-1

Buts : Falcao (48e); Briand (68e)

L'AS Monaco a manqué de s'imposer face aux Girondins, et il est difficile de comprendre comment. L'équipe de la Principauté a survolé les débats de bout en bout. Elle a aussi eu la chance d'ouvrir le score à un moment clé, mais une erreur défensive, une seule, lui a été fatale. Elle a été commise par Radamel Falcao à la 67e avec une faute de main dans la surface. Alors qu'il venait tout juste d'ouvrir la marque d'une superbe reprise de la tête, le Colombien a commis l'irréparable et Jimmy Briand s'est donné à cœur joie pour transformer la sentence. Durant les dernières minutes du match, les locaux ont poussé pour forcer la décision. Ils ont même réussi à trouver la faille avec une reprise victorieuse de Vinicius, mais le but a été refusé pour cause d'hors-jeu. L'ASM a donc laissé filer deux points et elle a de quoi amèrement les regretter.

Amiens-Nimes : 2-1

Buts : Guirassy (49e), Pieters (64e); Alioui (53e)

Amiens ne laisse rien passer actuellement à domicile, et cela s'est encore vérifié ce samedi lors de l'opposition contre Nimes. Les hommes de Serge Pellissier ont produit une performance très séduisante et ils en ont été récompensés. Après une première période assez équilibrée, ils sont passés à la vitesse supérieure en deuxiième mi-temps et Guirassy s'est chargé de concrétiser cette supériorité. Les Crocos sont revenus au score presque miraculeusement grâce à Rachid Aliloui, mais les locaux ont repris l'avantage quelques minutes après. Moussa Konaté a fait la différence à l'entrée de la surface avec un superbe dribble pour ensuite servir Erik Pieters sur un plateau. Le Néerlandais n'avait alors plus qu'à conclure et offrir aux siens une victoire très importante pour le maintien. Le seul point noir pour Amiens à l'issue de cette soirée c'est l'expulsion vers la fin de Guirassy.

L'article continue ci-dessous

Dijon-Reims : 1-1

Buts : Sliti (13e); Zeneli (9e)

Le DFCO gagne une place au classement pour se retrouver barragiste (18e). Une petite progression consécutive au nul sauvé contre Reims à domicile. Certes, les Bourguignons espéraient plus avant le match, mais vu la physionomie de la partie ils vont amplement s'en contenter. Pendant presque toute la rencontre ils ont joué en infériorité numérique suite à l'expulsion de Coulibaly. En ces circonstances, le fait d'avoir égalisé par le biais de Naim Sliti, sur pénalty, et d'avoir tenu courageusement ensuite pendant les trois quarts du match relèvent du miracle. Si en mai prochain, les Dijonnais parvenaient à sauver leur place parmi l'élite pour une différence d'un point, ce nul contre les Champenois sera encore plus savoureux.