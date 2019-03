Monaco, Subasic : "La France méritait de gagner la finale du Mondial"

Le portier de Monaco parle de sa blessure et sa prolongation de bail sans oublier la Croatie et le dernier Mondial.

16e de avec avec qui il est sous contrat jusqu'en 2020, Danijel Subasic revient ce mercredi dans les colonnes de l'Equipe sur la saison mitigée du club asémiste et sur ses aventures l'été dernier en avec une surprenante équipe de .

Les promesses (non tenues) de Vasilyev

Subasic, qui avait disputé la finale face à la en étant blessé, admet que les Bleus méritent leur succès : "On peut discuter mille fois du premier but, du penalty, c'est difficile mais la France a mérité de gagner, félicitations. Je suis content pour la France, et content d'être arrivé là".

Subasic est également revenu sur les promesses de l'ancien vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev. Ce dernier lui avait promis une prolongation de bail, mais avait changé d'avis au dernier moment.

"Il m'a promis, en fin de saison dernière, que je prolongerais si on finissait deuxième. Je pensais donc que c'était bon. Je reviens en août, il me dit qu'il veut augmenter mon salaire mais ne me donne pas une saison supplémentaire. Je n'ai pas voulu de l'argent. J'étais dégoûté. Ce n'était pas bien pour moi mais j'ai oublié. Aujourd'hui, le plus important est que le club reste en L 1. Je suis bien ici, j'aime Monaco."

Une équipe de Monaco qui a connu une entame de campagne très décevante. La presse parlait même de joueurs fatigués par la politique du club qui consistait à vendre les meilleurs éléments chaque été : "Tout s'est mal passé. On a vendu beaucoup de joueurs, on a eu énormément de blessés, on avait des mauvais résultats. Et quand ça ne va pas bien, on attaque le coach et les anciens. C'est partout pareil. C'était dur pour Jardim. Tu vends Fabinho, Moutinho, Lemar, trois piliers. Et je me blesse, comme Djib'(Sidibé), et Rony (Lopes)."

Alors qu'un nouveau gardien est annoncé à l'ASM, Subasic affirme qu'il ne craint pas la concurrence : "Je m'en fiche, je suis un soldat du club. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'un gardien, on a besoin de joueurs. Le plus important est de continuer pour sauver le club. C'est ce qui m'intéresse."