Monaco, Slimani dans le viseur de Manchester United et Tottenham ?

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Robert Moreno, l'international algérien plaît en Premier League.

Tout va très vite dans le football, c'est bien connu. Et le mieux placé pour en attester actuellement, c'est certainement Islam Slimani. Véritable pilier de Leonardo Jardim lors de la première partie de saison, l'international algérien a formé un duo de feu avec Wissam Ben Yedder. Meilleur passeur de l'AS et second meilleur passeur de avec huit passes décisives, Islam Slimani connaît un dur retour à la réalité.

Avec le départ de Leonardo Jardim, à l'origine de sa venue en Principauté, et l'arrivée de Robert Moreno, Islam Slimani a perdu sa place de titulaire indiscutable. L'Espagnol préfère le 4-3-3 au 4-4-2 sacrifiant au passage l'international algérien. Si rien n'est perdu, Islam Slimani aurait des envies de départ et serait courtisé par plusieurs clubs. La possibilité de le voir partir cet hiver est réelle, d'autant plus qu'il n'était pas dans le groupe face à et au PSG.

Un retour en ?

L'article continue ci-dessous

En conférence de presse avant la réception de Strasbourg, Robert Moreno, l'entraîneur de Monaco, avait tenu à mettre les points sur les i et assurer que le joueur prêté par Leicester est bien blessé et non sur le départ : "Slimani est blessé, il a mal à la jambe, au quadriceps. Le docteur doit contrôler son évolution. Il n'a pas de bonnes sensations pour s'entraîner. Il doit travailler. Comme je l'ai dit lundi, tant que le mercato est ouvert, il y a la possibilité pour chaque joueur de partir. On doit être préparé à ça".

Privé d'Harry Kane pour plusieurs mois, est à la recherche d'un remplaçant à l'international anglais depuis plusieurs semaines et selon les informations de RMC Sport, les Spurs penseraient fortement à l'Algérien. Le club londonien n'est pas la seule équipe de Premier League intéressée par l'attaquant prêté par Leicester à Monaco. En effet, , aussi à la recherche d'un renfort offensif, serait également attentif à ce dossier.

Islam Slimani n'a joué qu'une petite demi heure depuis le début de l'année et la nomination de Robert Moreno. Si l'Algérien est officiellement blessé, nul doute qu'avec le temps de jeu en perspective sur le Rocher, si l'intérêt de ces clubs de Premier League est réel, il est fort probable que Slimani soit tenté par le challenge. Il y a quelques jours, l'Equipe annonçait qu'Islam Slimani pensait sérieusement à un départ cet hiver. Autant dire qu'avec des clubs aussi prestigieux le sollicitant, l'Algérien aura très probablement des envies d'ailleurs.